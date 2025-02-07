Уж лучше «Мираж», чем его отсутствие. Как поставка истребителей Киеву скажется на ходе СВО

Воздушные силы ВСУ получили от Франции первые истребители Mirage 2000. Помимо этого, на территории Пятой республики для этих боевых машин подготовили пилотов и инженерно-технический состав. Накануне вторую партию истребителей F-16 Киеву передали Нидерланды. Как это скажется на ходе боевых действий и чем угрожает России — в материале «Газеты.Ru».

Ряд представителей российского экспертного сообщества оценил поставки французских истребителей как «пример бесплатной утилизации», «передача Украине Mirage 2000 не сможет изменить ситуацию на фронте для ВСУ», «отдали хлам», «устаревшая платформа» и т. д. По большей части подобные оценки можно отнести скорее к эмоциональной стороне дела.

Для начала отметим, что истребитель Mirage 2000 вовсе не так уж и плох. Эта боевая машина отличается высокой маневренностью, оснащена современной авионикой и обладает возможностью применения высокоточного дальнобойного оружия , что позволяет «Миражам» наносить удары по объектам в глубоком тылу противника (что, собственно говоря, от него в основном и потребуется).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

И несмотря на незначительное количество переданных истребителей, подобные поставки объективно усиливают боевые возможности Воздушных сил Украины. А то, что Mirage 2000 относительно не новая машина, так и это не является его принципиальным недостатком. Уж лучше такой самолет, чем никакого. И совсем уж старая и всем известная авиационная истина — лучшим самолетом является тот, в котором находится лучший летчик.

Принципиально важный факт в передаче французской авиатехники заключается в том, что процесс перевооружения украинской авиации на многофункциональные истребители западного производства набирает темпы, поскольку самолеты, оставшиеся на Украине после развала СССР, утрачиваются в ходе боевых действий и постепенно отходят по ресурсу (как говорят авиаторы). И Воздушные силы Украины, в полном объеме оснащенные боевыми машинами НАТО, — событие уже недалекого будущего.

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Специалисты в области военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами отлично знают, насколько сложна организация передачи авиатехники и обучение летного и инженерно-технического состава. Одних только процедурных вопросов надо решить великое множество. Это ведь не партию штурмовых винтовок передать с боеприпасами к ним. И вот уже Украина получает боевую машину второго типа после многофункционального истребителя F-16 американского производства. Как говорится, «процесс пошел». Отнюдь не исключено, что в недалеком будущем в составе Воздушных сил Украины появится и шведский истребитель Saab JAS-39E/F Gripen.

Да, сегодня количество F-16 и Mirage 2000 в Воздушных силах Украины относительно невелико и какого-либо существенного влияния на ход боевых действий не оказывает. И тут не надо быть Мольтке или Клаузевицем, чтобы сделать подобное заключение.

Но в любом деле крайне важны тенденции. Для украинской боевой авиации на данном этапе первые передачи западных истребителей представляют собой, как говорят пилоты, ИПМ — исходный пункт маршрута. Не приходится сомневаться, что поставки авиатехники НАТО на Украину месяц от месяца, год от года будут только нарастать.

И для этого есть благоприятные обстоятельства объективного характера. Европейские государства — участники НАТО в настоящее время активно перевооружаются на боевые машины пятого поколения. Истребители предыдущего поколения, которые поэтапно снимаются с вооружения и выводятся из боевого состава ВВС стран НАТО, будут, по всей видимости, передаваться Воздушным силам Украины.

Тогда возникает вполне логичный вопрос — сколько самолетов западного производства требуется Украине, чтобы завоевать господство в воздухе, о котором так мечтают в Киеве?

По самым приблизительным подсчетам, для решения этой задачи Воздушным силам Украины потребуется не менее 200 многофункциональных истребителей поколения 4++ (типа F-16 и ему равных), 15–20 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, не менее 20 самолетов РЭБ — постановщиков помех, действующих в боевых порядках самолетов ударных групп, не менее 20 самолетов РЭБ, осуществляющих постановку помех из зон барражирования. Наконец, необходимы просто горы авиационных средств поражения.

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Скорее всего, у Киева не получится выйти на подобный уровень к моменту завершения вооруженного конфликта (а разговоры о каких-либо мирных договоренностях становятся день ото дня все громче и громче). Это вопрос, как минимум, нескольких лет. Но если рассматривать ближайшую перспективу, то вполне возможно, что в обозримый срок на западных границах России появятся военно-воздушные силы враждебно настроенного государства, обладающие боевым потенциалом, вполне сравнимым с Воздушно-космическими силами России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).