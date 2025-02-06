«Будут защищать небо Украины». Франция передала ВСУ первые истребители Mirage

Украинская армия получила первые истребители Mirage 2000, сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Как ранее писала La Tribune, Киеву были переданы самолеты, вооруженные ракетами класса «воздух-воздух» Mica компании MBDA и крылатыми ракетами Scalp, а также управляемыми бомбами AASM Hammer. В Москве назвали поставки «примером бесплатной утилизации».

Первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами доставлены на Украину, сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Сегодня первые из них уже доставлены», — говорится в его посте в соцсетях.

Лекорню подчеркнул, что воздушными судами управляют украинские пилоты, прошедшие подготовку во Франции.

«Теперь они будут защищать небо Украины», — добавил он.

Министерство обороны Украины опубликовало фотоснимок взлетающего самолета Mirage 2000 с надписью «Уже на Украине».

В октябре французская ежедневная газета La Tribune сообщала, что первая поставка на Украину будет представлять собой партию из трех самолетов, вооруженных ракетами класса «воздух-воздух» Mica компании MBDA и крылатыми ракетами Scalp, а также управляемыми бомбами AASM Hammer компании Safran.

«Пример утилизации»

Посол РФ во Франции Алексей Мешков назвал поставки Украине истребителей Mirage «примером бесплатной утилизации».

«‎Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах»‎, — отметил Мешков.

Передача Украине Mirage 2000 не сможет изменить ситуацию на фронте для ВСУ, однако «по полной» втянет Францию в конфликт, предупредил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряженности в Европе», — указал он.

Истребитель Mirage 2000 с учетом его последних модификаций не выпускается в течение 20 лет, добавил парламентарий.

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко уверен, что Mirage будут использоваться Украиной не на фронте, а для защиты от крылатых ракет.

«Потому что на фронт эти несчастные полтора десятка машин [истребителей Mirage 2000] никто выставлять не хочет. Это безусловное условие поставки, потому что нести такой моральный урон, когда начнут сбивать Mirage и F-16, никому не хочется», — пояснил он.

Подготовка пилотов

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине самолетов Mirage 2000-5 и анонсировал обучение украинских пилотов в рамках военного сотрудничества с ВСУ.

Согласно документу, опубликованному нижней палатой Национальной ассамблеи Франции, из 26 самолетов Mirage 2000-5, принадлежащих французским военно-воздушным силам, Киев получит шесть. Министерство обороны Франции эту информацию не подтверждало, но и не опровергало.

Украинские пилоты и механики проходили обучение на востоке Франции. Всего планировалось подготовить 4,5 тыс. украинских солдат.

О модели

Mirage 2000 — многоцелевой одномоторный реактивный истребитель. Он впервые поднялся в воздух в 1978 году, а его версия для ПВО поступила на вооружение французских вооруженных сил в 1984 году.

Компания Dassault Aviation всего выпустила 600 таких самолетов, половину из них экспортировали в восемь стран, включая Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Грецию и Тайвань.

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Mirage имеет массу 9,5 тонны, максимальный взлетный вес 17,5 тонны, максимальную скорость более 2,2 Маха и может находиться на стоянке в течение 2 часов 40 минут на расстоянии 150 морских миль от базы вылета.

Французские вооруженные силы постепенно заменяют истребители Mirage на самолеты Rafale, тоже производимые компанией Dassault Aviation. Париж планирует вывести из эксплуатации Mirage 2000-5 в 2029 году, а Mirage 2000 D — в 2035 году.