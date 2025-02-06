В ВСУ появятся подразделения роботов. Помогут ли они Украине в боях?

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о развертывании роботизированных подразделений в составе бригад ВСУ на линии фронта. Основными поставщиками наземных роботизированных комплексов он назвал «ведущие отечественные компании», а также сказал, что испытания беспилотников проводились с лета 2024-го. О том, насколько актуально движение в этом направлении и получится ли у Украины реализовать проект своими силами, в материале «Газеты.Ru».

Беспилотные наземные комплексы, по словам главы военного ведомства Украины, будут использоваться в ВСУ в наступательных и оборонительных действиях, в тыловом и техническом обеспечении, минировании и разминировании местности, эвакуации раненых с поля боя.

«Наша цель — создать армию, где инновационные технологии помогают выполнять самые опасные задачи, сохраняя жизни наших защитников», — сказал Умеров и отметил, что поставщиками наземных роботизированных комплексов будут «ведущие отечественные компании».

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что ВСУ в 2025 году нужны десятки тысяч беспилотных роботизированных комплексов.

Возникает вопрос — насколько реальны планы украинского минобороны? Своими силами реализовать столь масштабные проекты у оборонно-промышленного комплекса Украины вряд ли получится.

И причина здесь только одна — отсутствие необходимой электронно-компонентной базы для создания наземных робототехнических комплексов (РТК). Получить все требуемые комплектующие можно только за счет военно-технического сотрудничества со странами-партнерами Киева.

К примеру, подобное имеет место в создании и производстве беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров для ВСУ — оптико-электронные, связные и навигационные системы, двигатели внутреннего сгорания для украинских БЛА и БЭК сугубо импортные.

Вполне возможно, что поставка зарубежных комплектующих позволит организовать на Украине крупномасштабное серийное производство наземных робототехнических комплексов.

Но тут во весь рост встает фактор времени. А не получат ли ВСУ всю необходимую им технику либо к самому концу военных действий, либо уже после завершения вооруженного конфликта? Нельзя исключать, что какой-либо значимой роли РТК в боевых действиях попросту не успеют сыграть.

Есть ли «роботы» на вооружении России?

close Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности с помощью робототехнического комплекса разминирования (робот-сапер) «Уран-М» в Подмосковье Максим Блинов/РИА Новости

Что касается Вооруженных сил России, то в военной операции в настоящее время применяются самые разнообразные роботизированные технические комплексы. Назовем некоторые из них.

Одним из самых распространенных отечественных наземных РТК является многофункциональный комплекс «Уран-6», предназначенный для инженерной разведки и разминирования местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Машина имеет мощную броневую защиту, выдерживает подрывы мощностью до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Дальность нахождения оператора во время управления робототехническим комплексом составляет до 1 км. Для дистанционного управления на «Уране-6» размещены четыре видеокамеры, обеспечивающие круговой обзор.

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Помимо этого, инженерные войска ВС РФ имеют на оснащении тяжелый роботизированный комплекс разминирования «Проход-1». Эта машина создана на базе танка Т-90 и с помощью колейного трала ТМТ-С способна обезвреживать любые минные поля. «Проход-1» может управляться дистанционно, по закрытому каналу связи с командного пункта на базе автомобиля КАМАЗ. Однако следует отметить, что фактов боевого применения комплекса «Проход-1» в зоне СВО уже давно не отмечалось.

В зоне спецоперации фиксировалось применение робототехнического комплекса БРГ-1, предназначенного для эвакуации раненых и доставки материальных средств на передний край. БРГ-1 способен вывезти раненого бойца с переднего края волоком на рулонных спасательных носилках. При этом устройство может тянуть до 250 кг и развивать скорость до 15 км/ч. РТК оснащен видеокамерой, дальность связи с ним составляет до 5 км при использовании ретранслятора. В каком количестве БРГ-1 поступили в войска — неизвестно.

Помимо комплексов разминирования и санитарной эвакуации, в специальной военной операции отмечается применение наземной роботизированной платформы БР-2, на подвижную турель которой может устанавливаться автомат, пулемет Калашникова, гранатомет и даже противотанковый ракетный комплекс.

Среди подобных средств следует и упомянуть многоцелевой РТК «Маркер». Применение нескольких образцов подобной техники отмечалось в зоне СВО.

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Не так давно среди разного рода и предназначения робототехнических комплексов назывались «Арбалет-ДМ», РТК «Вихрь», «Волк-2», «МАРС А1», МРК-002-БГ-57, МРК-2, «Нерехта», «Пластун», «Платформа-М», РУРС, «Рысь», «Торнадо», «Штурм». Значительная часть из них так и остановилась на стадии замыслов и прототипов. Некоторые дошли до мелкосерийного производства. Однако о массовых поставках в войска наземных робототехнических комплексов пока говорить не приходится.

А пока в ожидании таких поставок в войсках для подвоза материальных средств на передний край начали использовать осликов. Среди достоинств этого вьючного животного отмечается тот факт, что ослик в опасной зоне передвигается бесшумно.

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Есть основания предполагать, что на ситуацию с РТК самым благотворным образом повлияет создание нового рода войск в составе ВС РФ — Войск беспилотных систем. Формирование перспективной структуры планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Без всякого преувеличения, это шаг в будущее, который позволит решить множество назревших проблем — систематизации РТК, каталогизации и самое главное — крупномасштабного серийного производства.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).