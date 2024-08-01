F-16 появился в небе Украины. Хватит ли истребителей для нового контрнаступления? NYP: ВСУ не получат необходимое количество F-16 из-за нехватки пилотов

Пилоты Воздушных сил Украины совершили первые боевые вылеты на прибывших в страну истребителях F-16, сообщает издание The Telegraph. При этом, по данным NYP, больше американских истребителей Украине не передадут из-за нехватки пилотов. Как ВСУ применили новое вооружение и сможет ли Киев начать новое контрнаступление, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Украина получила первую партию истребителей F-16, сообщил 31 июля Bloomberg. При этом агентство отмечало, что самолетов немного. Запад, по данным газеты New York Post не может передать ВСУ больше американских F-16, поскольку Украина столкнулась с нехваткой пилотов.

«Обучение представляло собой поэтапный процесс, который проводился в нескольких странах, и на данный момент украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которые можно фактически отправить в воюющую страну», — говорится в сообщении издания.

По данным британского издания The Telegraph, многофункциональные истребители F-16 в совершенных боевых вылетах использовались «только в качестве средств противовоздушной обороны». Предположительно, боевые машины поднимались в воздух для перехвата российских крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Чем опасны F-16 для российских войск

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Для Воздушных сил Украины истребители F-16 планируется вооружить противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM, ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. Подчеркивается, что США разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только «в ответ на атаки с той стороны границы».

Напомним, ПРР AGM-88 HARM применяется для поражения радиолокационных станций радиотехнических войск и радиоэлектронных средств зенитных ракетных войск (в первую очередь, радиолокаторов обнаружения, подсвета и наведения ЗРС С-300ПМ, радиолокационных комплексов и многофункциональных радиолокаторов ЗРС С-400 «Триумф»).

Ракета класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9X Sidewinder с дальностью стрельбы до 20 км (иногда подобные авиационные средства поражения называют ракетами маневренного воздушного боя) может применяться для уничтожения практически любых средств воздушного нападения.

Наибольшую опасность для ВКС России представляют ракеты типа AIM-120 AMRAAM. Они могут применяться для поражения российских самолетов — носителей бомб с УМПК (универсальными модулями планирования и коррекции). До передачи Воздушным силам Украины истребителей F-16 никаких средств борьбы с носителями бомб с УМПК у украинской армии не было.

Надо отметить, что у ракет AIM-120 AMRAAM достаточно много модификаций — AIM-120A, B, C (причем модификаций С насчитывается четыре варианта — AIM-120С-4, AIM-120С-5, AIM-120С-6, AIM-120С-7). Дальность стрельбы ракет AIM-120C и AIM-120C-4 — 50-70 км. AIM-120С-5 и AIM-120С-6 — 105 км. AIM-120С-7 – 120 км. Есть и модификация ракеты AIM-120D с дальностью стрельбы в 180 км. Какой вариант этого изделия будет передан Воздушным силам Украины — неизвестно. Но маловероятно, что это будут ракеты AIM-120С-7 или AIM-120D.

К весьма эффективным авиационным средствам поражения относятся передаваемые Украине бомбы малого диаметра GBU-39 (Guided Bomb Unit), SDB (Small Diameter Bomb), GLSDB. Максимальная дальность их боевого применения достигает 110 км, а масса боеприпаса составляет 130 кг.

Каким стало первое применение F-16 на Украине

По поводу первых боевых вылетов украинских F-16 порой сообщается весьма противоречивая информация. К примеру, утверждается, что расчет российской системы ПВО обнаружил в небе Украины пару истребителей F-16.

Некоторые источники сообщают об этом так: взлет и посадку самолеты выполняют не с территории Украины (что якобы подтверждают данные российских РЛС). Предположительно, истребители действуют с аэродромов Прибалтики и приближаются к линии боевого соприкосновения в ДНР. Откуда получены подобные данные, не сообщается.

Во-первых, не совсем понятно, что такое «расчет российской системы ПВО». Можно, к примеру, сказать: боевой расчет РЛС отдельной радиолокационной роты — дежурная боевая смена зенитного ракетного дивизиона или сокращенный боевой расчет зрдн. Но заявление о «расчете российской системы ПВО» на практике означает, что никакого серьезного источника за ним не стоит.

Во-вторых, если украинские «истребители действуют с аэродромов Прибалтики и приближаются к линии боевого соприкосновения в ДНР», то как это реализуется на практике? Ведь боевым машинам, чтобы «приблизиться к линии боевого соприкосновения в ДНР», надо преодолеть воздушное пространство Белоруссии или сделать огромный крюк через Польшу, а потом проследовать через всю территорию Украины. Как это согласуется с радиусом боевого применения F-16 и в целом со здравым смыслом, в сообщении не уточняется.

Наконец, был ли боевой вылет украинских истребителей F-16 в принципе (и что считать в этом случае за таковой). В этой связи напомним строки из приказа Народного комиссара обороны СССР № 0685 от 9 сентября 1942 года.

Товарищ Сталин в этом документе предельно ясно сказал:

«Приказом Народного комиссара обороны за № 0299 предусмотрены для летного состава в качестве поощрения денежные вознаграждения и правительственные награды за боевые вылеты с выполнением боевой задачи. Этот приказ в авиационных частях извращен на фронтах.

Боевым вылетом неправильно считают всякий полет на поле боя, независимо от того, выполнена или нет истребителями возложенная на них боевая задача. Такое неправильное понятие о боевом вылете не воспитывает наших истребителей в духе активного нападения на самолеты врага и дает возможность отдельным ловкачам и трусам получать денежное вознаграждение и правительственные награды наравне с честными и храбрыми летчиками.

В целях ликвидации такой несправедливости и для того, чтобы поощрять только честных летчиков, а ловкачей и трусов выявлять, изгонять из рядов наших истребителей и наказывать их, ПРИКАЗЫВАЮ:

Считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором истребители имели встречу с воздушным противником и вели с ним воздушный бой, а при выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором штурмовики и бомбардировщики при выполнении боевой задачи не имели потерь от атак истребителей противника.

Засчитывать сбитыми самолетами за летчиками только те самолеты противника, которые подтверждены фотоснимками или донесением наземного наблюдения.

Выплату за боевые вылеты и представления к правительственной награде впредь производить, строго руководствуясь пунктами 1 и 2 настоящего приказа.

Летчиков-истребителей, уклоняющихся от боя с воздушным противником, предавать суду и переводить в штрафные части — в пехоту.

Приказ объявить всем истребителям под расписку».

Поскольку украинские F-16 в ходе своих первых боевых вылетов встреч с воздушным противником не имели и не вели с ним воздушный бой, а что касается гипотетического перехвата российских крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», то материалами объективного контроля подобные действия украинских самолетов не подтверждены (да еще и неизвестно, были ли в это время пуски российских КРВБ и БЛА в принципе).

Так что, скорее всего, в этот день украинские истребители F-16 осуществили несколько демонстрационных полетов (взлет, посадка) и считать эти подъемы в воздух боевыми вылетами явно преждевременно.

Помогут ли F-16 Украине начать новое контрнаступление

И теперь главный вопрос — позволят ли поставки многофункциональных истребителей F-16 завоевать Воздушным силам Украины превосходство в воздухе и приступить ВСУ к наступательным операциям оперативного масштаба?

Как ранее писала «Газета.Ru», первое, что должна сделать любая армия в любом вооруженном противостоянии — добиться превосходства в воздухе. Без этого успешные наступательные операции невозможны по определению.

Что для этого требуется Воздушным силам Украины? По самым приблизительным подсчетам, не менее 200 многофункциональных истребителей F-16, 15-20 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, не менее 20 самолетов РЭБ — постановщиков помех, действующих в боевых порядках самолетов ударных групп, не менее 20 самолетов РЭБ, осуществляющих постановку помех из зон барражирования. Наконец, необходимы просто горы авиационных средств поражения.

В лучшем случае в ближайшее время Воздушные силы Украины смогут получить 80 многофункциональных истребителей F-16. Безусловно, это существенно усилит боевые и оперативные возможности ВСУ. Но чтобы добиться превосходства в воздухе, этого явно недостаточно.