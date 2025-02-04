В Госдуме предостерегли Францию от шага, который втянет ее в конфликт на Украине

Передача Украине французских истребителей Mirage 2000 не сможет повлиять на ситуацию на фронте для ВСУ, однако «по полной» втянет Францию в украинский конфликт. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряженности в Европе», — подчеркнул он.

Ивлев напомнил, что истребитель Mirage 2000 с учетом его последних модификаций не выпускается в течение 20 лет, а первый полет этого военного самолета вовсе состоялся в 1978 году.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро 28 января подтвердил, что в течение первого квартала текущего года на Украину поступят указанные самолеты.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца 2025 года организует подготовку украинских летчиков. При этом, по утверждению французского лидера, переданное Украине вооружение не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории Российской Федерации.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном тренировочные миссии на Украине.