В Тыве расследуют избиение контрактников. Шокирующие кадры появились в сети

В Тыве началось расследование после попавшего в сеть видео с избиением военных

Власти республики Тыва начали расследование инцидента с избиением двух контрактников, зафиксированного на видео. На кадрах запечатлены жестокие действия с применением электрошокера и дубинки. Следственные органы уже взяли дело под контроль, а военнослужащий, применивший насилие, задержан. Против него возбуждено дело.

Власти республики Тыва начали расследование инцидента с избиением двух контрактников, который был зафиксирован на видео.

Правительство республики заявило, что взяло на контроль расследование. Специальный представитель главы республики по вопросам военной операции Тимур Куулар сообщил, что расследованием инцидента уже занимается следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.

«По поручению Главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части №55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — сказано в сообщении на сайте правительства республики.

Избиение с электрошокерами

На опубликованных кадрах видно, как мужчины в военной форме жестоко избивают двух других мужчин, один из которых держится на ногах с помощью трости. Среди применяемых средств насилия — электрошокеры и дубинки. Агрессоры сопровождают свои действия нецензурной лексикой.

Telegram-канал Baza писал, что военная полиция в Тыве «избивала и пытала электрошокером солдат с ранениями, которых хотят вернуть на фронт».

Избившего сослуживцев военнослужащего уже задержали и поместили под стражу. Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Кто избивает на видео?

Активист, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что применявшим насилие оказался сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный».

По его словам, он использовал электрошокер и избивал раненых штурмовиков за то, что они возмутились решением отправить их обратно на фронт, хотя они еще не выздоровели после полученных ранений.

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Помимо этого инцидента, власти Тувы также привлекло внимание видеообращение матери срочника, проходящего службу во Владимирской области. Женщина заявила, что ее сын стал жертвой насилия со стороны сослуживца. Это обращение также стало частью расследования. Власти Тувы пообещали, что все детали происшествия будут проверены, а виновные понесут наказание.

Заместитель председателя правительства республики Тыва Айдыс Сынаа сообщил, что по данному делу будет направлено обращение в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.