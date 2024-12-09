«Мама, меня везут обнулять»: россиянка нашла сына в морге после звонка с СВО Женщина из Волгограда нашла 27-летнего сына в морге после звонка из зоны СВО

Жительница Волгограда сообщила журналистам, что нашла в морге тело своего сына с пулевыми ранениями. Ранее он позвонил ей из зоны СВО и сообщил, что его везут «обнулять» в одном спортивном костюме и без оружия — по-видимому, за самовольное оставление части из-за конфликта с командиром. Военная прокуратура пообещала провести проверку инцидента. Как в зоне СВО угрожают «обнулить» и что это значит — в материале «Газеты.Ru».

Жительница Волгограда Екатерина Даниловская рассказала, что нашла тело своего пропавшего на СВО сына, 27-летнего Максима Чебакова, в морге. Об этом сообщает портал V1.ru. По словам женщины, в их последней телефонной беседе сын заявил, что его «везут обнулять».

«Мама, люблю, целую, прощаюсь с тобой. Меня везут обнулять, в спортивном костюме, без оружия. Забрали жетон и военный билет, звони в прокуратуру и ФСБ, я слишком много знаю! Помоги мне! Я тебя люблю, ищи мое тело в Катериновке», — заявил молодой человек матери.

По словам Екатерины, 7 декабря она была в морге и «ничего не нашла». Однако уже на следующий день тело ее сына опознали по видеосвязи. «Сына достали из черного пакета в кроссовках, спортивном костюме и футболке», — сообщила она.

Женщина заявила, что причиной смерти патологоанатомы назвали «ранения головы и брюшной полости». Перед похоронами Екатерина намерена заказать дополнительную экспертизу и обратиться в Москву.

Она искала сына несколько месяцев. Неизвестные сообщали женщине, что ее сын «натворил много дел», и требовали с матери большие денежные суммы.

В военно-следственном отделе по ЮВО заявили, что мать к ним не обращалась, отмечает V1.ru. В военной прокуратуре намерены проверить информацию о происшествии.

Максим Чебаков связывался с матерью в октябре. В зону СВО он попал из ИК-25 города Фролово — его в 2018 году приговорили по 228-й статье к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за продажу синтетических наркотиков.

Контракт Чебаков подписал в июне 2024 года. В начале осени, со слов его матери, Максим оказался вовлечен в конфликт с командиром его части с позывным Кот. Чебаков и еще пятеро его сослуживцев самовольно оставили часть и скрылись на съемной квартире в Донецке. Мать сообщила журналистам, что ей удалось уговорить Максима вернуться, но было уже поздно.

«За ними приехала военная полиция, там же оказался и мой сын», — рассказала она. После этого молодой человек позвонил ей и сообщил, что его «везут обнулять в спортивном костюме». В разговоре со своей девушкой (портал приводит аудиозапись) Чебаков сообщил, что у него вымогали 4 млн рублей, «если он хочет жить».

Инциденты с «обнулением»

Российские СМИ уже не раз упоминали термин «обнуление» в контексте гибели бойцов на СВО — в результате бессудной расправы или отправки на «мясной штурм».

Телеканал RTVI в сентябре 2024 года выпустил интервью с участником штурма Бахмута. Тот сообщил, что в ЧВК «Вагнер» ранее могли казнить за употребление наркотиков.

«За такие вещи была строгая кара. По правилам было положено обнуление, я думаю я не раскрыл секрета. Но, от этой практики отказались и внедрили альтернативу. За косяки — пьянку, мародерство, невыполнение приказа, бег с позиции — я мог на этих мерзавцев написать рапорт», — рассказал боец.

В начале ноября фронтовой военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик в своем Telegram-канале сообщил, что командование подразделения угрожает ему переводом в штурмовое подразделение.

«Изобью до синяков палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово», — привел Порядин слова его комбата. Отношение командира он назвал «не очень адекватным», его цитировала «Лента.ру».

По словам Механика, его подчиненных перевели из бригады изобретателей в другие части, и они погибли.

Другой участник СВО Артур Беккер сообщил 25 сентября, как писал телеканал «Царьград», что некий старший прапорщик Дементьев угрожал ему «обнулением» за перерасход 200 литров горючего — 1 бочки. Причиной инцидента стали неверно внесенные в путевые документы данные.

«Дементьев… зарядил охотничье ружье и направил на Беккера А.А., угрожая которым, приказал последнему проследовать с ним, чтобы его «обнулить», — говорится в заявлении Беккера на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Прапорщик также несколько раз ударил Беккера, получив отказ, и пообещал подстроить смерть солдата, если тот кому-то расскажет об ударах.

Слово «обнулить» использовал также бизнесмен и глава Совета ветеранов 12-го отряда спецназа «Урал» Роман Жуков. В Нижнем Тагиле он предложил «обнулять» предпринимателей, которые отказываются помогать бойцам на СВО, сообщает Tagilcity.ru.

«И если ИП абсолютно никак не то что не помогает, а еще, наоборот, против высказывается, то есть некая пятая колонна. И он точно так же конкурирует со мной, но не тратит [на поддержку СВО] определенную сумму, определенные проценты с чистой прибыли. Есть список недобросовестных поставщиков, а я бы этих индивидуальных предпринимателей просто бы «обнулил», — заявил Жуков.