В Тыве возбудили дело против подозреваемого в избиении сослуживцев военного

В Тыве задержали военнослужащего, подозреваемого в избиении контрактников в воинской части. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», — заявили в пресс-службе, добавив, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

Власти Тывы ранее подтвердили, что расследуют произошедшее после того, как в сети появились кадры, на которых видно, как в части избивают контрактников. На видео также запечатлено применение дубинки и электрошокера перед отправкой солдат на СВО. Инцидент имел место 16 января в воинской части № 55115.

Сообщалось, что пытки и избиения в этой части начались после того, как раненые штурмовики возмутились из-за возвращения на фронт, когда они еще не оправились от ран.

Ранее контрактника избили в зоне СВО за неправильное заполнение документов.