«Возможность взять под контроль огромную территорию». Чем грозит ВСУ потеря Курахово

В Минобороны России сообщили об освобождении крупного населенного пункта на юго-западе Донбасса — города Курахово. Штурм продолжался с сентября 2024 года. К чему может привести падение Курахово, где теперь смогут закрепиться ВСУ и при чем тут «эффект домино» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Российская армия после ожесточенных уличных боев полностью овладела городом Курахово, сообщили в Минобороны РФ.

«Особо отличились, проявив мужество и героизм, при освобождении города Курахово военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад», — заявили в министерстве.

В Минобороны России подчеркнули, что «киевский режим превратил Курахово в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций».

Курахово — это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса расположенный в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Покровска. На 2022 год в Курахово проживало 18,2 тыс. человек. В городе также расположена Кураховская ТЭС мощностью 1527 мВт.

Штурм города Курахово начался в сентябре 2024 года. Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны России, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.

При освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Падение Курахово лишит ВСУ возможности обстреливать из артиллерии кварталы столицы ДНР - города Донецка.

Овладение российскими войсками городом Курахово может привести к последующему падению (в виде «эффекта домино») и остальных ключевых узлов в обороне украинской армии, то есть городов Часов Яр, Торецк и Покровск.

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Так что в этом плане Курахово своеобразный город-ключ, через который осуществлялось тыловое и техническое обеспечение практически всей группировки ВСУ, ведущей в настоящее время оборонительные действия на Донецком направлении. А за этой «цепью городов», которые представляют собой, по сути, мощные укрепленные районы, до самого Днепра ровная местность, на которой закрепиться, да еще в осенне-зимний период, ВСУ будет весьма сложно.

Непрекращающиеся атаки Вооруженных сил России практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения ставят части и соединения ВСУ в очень сложное положение. К примеру, на Южно-Донецком направлении украинская армия удерживала фронт практически с начала СВО в 2022 году. Однако в 2024 году была потеряна Авдеевка, а затем пал «неприступный бастион украинского духа» (по словам украинских аналитиков) — Угледар. Потом российские войска штурмом овладели городом Селидово. И вот теперь пришел черед Курахово.

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После взятия этих населенных пунктов местность до самого Днепра лишена каких-либо маскирующих и защитных свойств, а также крупных городов, которые могли бы быть опорными пунктами и укрепленными районами в системе обороны ВСУ. То есть для российской армии создаются реальные возможности взять под свой контроль огромную территорию.

И в самом деле — упорное удержание войсками важнейших рубежей и районов в условиях южно-украинской степи становится очень трудно решаемой задачей.

К примеру, во время Великой Отечественной войны Вермахт в этом регионе (после освобождения Красной Армией Донбасса) предпочел отойти за Днепр, а не вести упорные оборонительные операции в чистом поле.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).