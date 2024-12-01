В Совфеде оценили фотосессию сирийских боевиков с российским «Панцирем»

Сирийских боевиков необходимо лишить возможности фотографироваться на фоне чего-либо. Таким образом, зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал фотосессию боевиков на фоне захваченного ими в сирийском Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь».

Климов заявил, что боевиков необходимо уничтожать и лишить их возможности фотографироваться на чем-либо. По его словам, здесь нечего обсуждать, следует уничтожать радикалов «и не допускать таких вылазок».

27 ноября CNN сообщил, что сирийские повстанцы начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября повстанцы захватили центр Алеппо. Под их контроль также перешла вся провинция Идлиб.

Ранее у боевиков в Сирии появился вертолет Ми-8 с портретом Асада на борту.