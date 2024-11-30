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«Опасность существует». В США смоделировали последствия ядерного удара по России, КНДР и Китаю

Newsweek смоделировал последствия ядерной атаки США по Москве, Пекину и Пхеньяну

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Getty Images
Журнал Newsweek раскрыл возможные последствия удара термоядерной авиабомбой В83 по столицам России, КНДР и Китая. В случае смоделированной атаки по Пекину погибнуть, по данным аналитиков, могут 1,5 млн человек. При ударе по Москве — 1,4 млн, а по Пхеньяну — 1,3 млн. Подобный взрыв также грозит разрушениями домов, пожарами, ожогами и травмами миллионов людей. В МИД России заявили, что такие модели и исследования появляются не впервые, однако говорить о том, что опасности ядерных обменов сейчас нет, «было бы погрешить против истины».

Американское издание Newsweek, опираясь на карты Nukemap профессора и историка в области ядерного оружия Алекса Веллерстайна, смоделировало последствия удара американской термоядерной авиабомбой В83 по Москве, столице КНДР Пхеньяну и китайскому Пекину.

По данным Newsweek, удар такой авиабомбой по Пхеньяну может унести жизни 1,3 млн человек, еще как минимум 1,1 млн получат ранения.

В Москве жертвами могут стать 1,4 млн человек, еще 3,7 млн пострадают.

В Пекине, по оценкам журналистов, погибнут 1,5 млн человек, около 3,3 млн получат ранения.

В эпицентре взрыва, площадь которого составит чуть более 4 кв. км, все будет испаряться и гореть под воздействием жара, достигающего миллионов градусов по Фаренгейту. В умеренной зоне поражения окажутся территории площадью 175,34 кв. км — на них будут разрушены дома и, вероятно, начнутся масштабные пожары. Любой, кто будет находиться в зоне до 546 кв. км от места взрыва, рискует получить ожоги третьей степени, отмечает СМИ. При этом зона наименьшего поражения достигнет 1385,6 кв. км, а среди вероятных последствий атаки — повреждения окон.

Издание отмечает, что провело расчет последствий подобных атак при высоте детонации 3319,2 м — для максимизации последствий взрыва.

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NUKEMAP

Опасность — реальная

Ранее обмен ядерными ударами между США и Россией смоделировал научный YouТube-канал Science Time. В описании к ролику говорилось, что ядерная бомба B83 в 80 раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму.

Комментируя видеоролик, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что угроза взаимных ядерных атак между Россией и США действительно есть.

«Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует», — считает замглавы МИД.

Подобный сценарий Рябков назвал «катастрофическим» и отметил, что Москва будет «делать максимум», чтобы избежать его воплощения.

«Но в данном случае не все от нас зависит», — добавил дипломат.

По его словам, моделирование такого рода событий, как и исследования возможных последствий ядерных ударов, проводятся не впервые. Однако «на сегодня ситуация крайне сложная и острая», сказал политик. 

По его словам, все, «что нужно сказать по сценариям применения ядерного оружия», уже сказано президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания.

Россия утвердила обновленную ядерную доктрину 19 ноября. В ней, в частности, говорится, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет расцениваться как их совместное нападение. Использование ядерного оружия в документе названо крайней и вынужденной мерой. США свою ядерную доктрину корректировать пока не намерены.

Дискуссия о возможности применении ядерного оружия возобновилась после того, как США разрешили украинским военным использовать западное вооружение для ударов вглубь России. В Москве, комментируя вероятность начала ядерного конфликта, неоднократно говорили, что прикладывают «максимум усилий по [его] недопущению». Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 ноября заявлял, что РФ «решительно выступает за то, чтобы сделать все, чтобы не допустить ядерной войны». А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что другие страны займут такую же позицию, «не занимаясь провокационными действиями».

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