ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Белгородской области России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, написал чиновник.

Один дрон атаковал город Белгород. В результате удара дрона загорелась кровля неэксплуатируемого здания, пламя охватило 120 кв. м. Пожарные его уже потушили.

В городе Шебекино беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю и повредил его прицеп.

Еще один FPV-дрон совершил падение с последующей детонацией на территории социального объекта. Там обошлось без разрушений. Оперативные службы работают на местах, поделился Гладков.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 27 ноября средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью семь беспилотников.

25 ноября Вооруженные силы Украины атаковали три села Белгородской области. В тот же день Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы города Шебекино. По его словам, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.