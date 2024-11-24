Попали в засаду. В Мали погибла вторая за полгода группа бойцов «Вагнера» Bloomberg: шесть бойцов ЧВК «Вагнер» погибли при нападении боевиков в Мали

В Мали попала в засаду и погибла группа бойцов ЧВК «Вагнер». По данным AP и Bloomberg, на них напали боевики группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой»*. Агентства сообщили о как минимум шести погибших. При этом Reuters ранее заявляло о семи убитых бойцах. Сама ЧВК гибель своих членов на данный момент не подтвердила. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как минимум шесть бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибли в Мали в результате нападения группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, также известна как «Аль-Каида в Сахеле»), связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России). Об этом сообщили Associated Press (AP) и Bloomberg со ссылкой на заявление боевиков.

Группировка утверждает, что 21 ноября устроила засаду в районе города Мопти и засекла бойцов «Вагнера». Несколько членов ЧВК были убиты, а их транспортные средства сожжены.

Сотрудник службы безопасности Мали, работающий в этом районе, подтвердил агентствам эту информацию. По его словам, бойцы ЧВК охраняли контрольно-пропускной пункт в центральной части страны.

Ранее о нападении на колонну «Вагнера» в центральной части Мали сообщало Reuters, ссылаясь на данные компании SITE Intelligence, которая отслеживает экстремистскую деятельность. Согласно ее информации, боевики JNIM убили семерых членов ЧВК и захватили часть оружия. Журналисты Reuters также рассказали, что SITE Intelligence предоставила им видео, на котором запечатлены тела бойцов и ящики с оружием. Однако проверить подлинность кадров агентству не удалось.

Местные источники Reuters подтвердили атаку. Представитель малийской армии заявил, что видел семь тел погибших. Два местных чиновника рассказали о как минимум пяти убитых «вагнеровцах».

Эксперт по вопросам конфликтов и безопасности в регионе также сообщил, что нападение организовала группировка «Катиба Масина», связанная с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

В самой ЧВК информацию СМИ на данный момент не подтверждали и никак не комментировали.

Не первое нападение

ЧВК «Вагнер» действует в Мали с 2021 года, заменив французских военных и международных миротворцев, которые покинули страну после очередного государственного переворота. Бойцы обеспечивают охрану разных малийских структур и месторождений. Как сообщал Би-би-си, от присутствия «вагнеровцев» в значительной степени зависит внутренняя безопасность Мали.

В 2024 году ЧВК уже сталкивалась с боевиками «Аль-Каиды в Сахеле». В июле бойцы «Вагнера» и военнослужащие Вооруженных сил Мали (FAM) на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с членами «Координационного движения Азавад» (повстанческого движение туарегов и других народов, базирующееся в Малийском Азаваде) и «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» у населенного пункта Тин-Заутин. Associated Press со ссылкой на заявление повстанческого движения сообщало, что радикалы «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику.

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) передало, что в результате этих боев погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск Мали. В самой компании гибель бойцов подтвердили, однако точное число погибших не назвали.

О причастности к атаке позже сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Официальный представитель ведомства Андрей Юсов рассказал, что «повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников». Позже Юсов отказался от своих слов, уточнив в разговоре с Financial Times, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности ГУР Украины к нападению. Несмотря на это, Мали и Нигер обвинили Киев в поддержке международного терроризма и разорвали дипломатические отношения с Украиной.

10 октября французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что с начала 2024 года украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали. По данным издания, боевики CSP приезжали обучаться на Украину, а украинские инструкторы, в свою очередь, отправлялись в Африку.