«Открыть второй фронт». Зачем спецслужбы Украины помогают повстанцам в Африке? Представитель МИД Захарова: Украина решила открыть «второй фронт» в Африке

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в открытии «второго фронта» в Африке – по ее словам, это связано с неспособностью ВСУ победить Россию на поле боя. Ранее представитель ГУР Андрей Юсов признал причастность Киева к разгрому колонны военных и бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. После этого заявления Бамако разорвал отношения с Украиной, то же самое из солидарности сделал Нигер. При этом в Киеве назвали решение властей африканских стран «недальновидным», а Юсов от своих слов о поддержке повстанцев отказался.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в открытии «второго фронта» против РФ в Африке. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва понимает решение властей Мали разорвать с дипломатические отношения с Украиной после заявлений Киева о поддержке повстанческих формирований в стране.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения <...> Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет», — отметила она, добавив, что на российской территории Украина продолжает применять «террористические методы»: совершает диверсии и регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры.

Захарова заверила, что российская сторона «продолжит привлекать внимание» международного сообщества к «откровенно варварскому поведению Киева».

Что Украина делает в Африке

В конце июля коалиция вооруженных группировок на севере Мали сообщила о разгроме «колонны малийской армии и российских наемников». Повстанцы-туареги разбили несколько десятков солдат правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Telegram-канал Baza писал, что потери «вагнеровцев» составили минимум 20 бойцов. Компания официально подтвердила потерю бойцов, но не раскрыла точных данных о их числе.

После этого представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к разгрому бойцов «Вагнера» в Мали.

«Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников», — рассказал Юсов.

Впоследствии представитель ГУР отказался от своих слов: в беседе с газетой Financial Times он заявил, что «не делал подобных заявлений».

После разгрома ЧВК «Вагнер» украинское издание Kyiv Post опубликовало фото повстанцев с флагами Азавада (область на северо-востоке Мали, населенная в основном туарегами) и Украины, которое, как утверждалось, журналисты получили от «источников в секторе обороны и безопасности Украины». Этот снимок также включила в свою статью британская газета The Guardian, но позже удалила фотографию, заявив, что подтвердить ее подлинность не удалось. Российский телеканал RT сообщил, что похожие кадры публиковались в соцсети X еще 10 июня, до атаки на «вагнеровцев».

2 августа газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что представители вооруженных группировок Мали обучались управлению дронами и обращению со взрывчаткой у украинских спецслужб. Обучения проводилось как на Украине, так и в малийской области Томбукту. Другие подробности издание не раскрыло.

По данным Le Monde, речь шла о членах коалиции повстанцев-туарегов из Мали под названием «Стратегическая основа защиты народа Азавада» (CSP-DPA). Представитель коалиции подтвердил, что они проводят «обмены» с украинскими спецслужбами. При этом газета отметила, что некоторые руководители CSP-DPA остались недовольны тем, что Юсов раскрыл информацию об их сотрудничестве, потому что они опасаются расширения украинского конфликта на территорию Мали.

The Times также выяснила, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) планировал организовать атаку на бойцов группы «Вагнер» в Мали еще с 2023 года. Как сообщило издание, это стало известно благодаря утечке данных из Агентства национальной безопасности США.

Разрыв дипотношений

После заявлений украинской стороны о причастности к разгрому малийских военных и бойцов ЧВК «Вагнер» власти Мали 4 августа сообщили, что разрывают дипломатические отношения с Киевом:

«После тщательного изучения ситуации переходное правительство Республики Мали подчеркивает, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН».

Украинский МИД в свою очередь назвал решение властей Мали «поспешным и недальновидным». В ведомстве подчеркнули, что малийское правительство разорвало дипломатические отношения, не изучив факты и обстоятельства инцидента с повстанцами и не предоставив никаких доказательств причастности к нему Киева.

Украина также отвергла обвинения в поддержке терроризма. В МИД отметили, что придерживаются норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран. Ведомство заявило, что Киев оставляет за собой право «принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали».

6 августа вслед за Мали отношения с Украиной разорвал Нигер. Представитель военного переходного правительства страны Амаду Абдраман объяснил это решение «полной солидарностью с правительством и народом Мали» и заявил, что оно принято с учетом «серьезности ситуации и признанной и предполагаемой причастности Украины к агрессии».