ГУР Украины заявило о помощи туарегам в атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию», — заявил он.

Юсов отметил, что не будет говорить о деталях операции, но добавил, что «продолжение будет».

Он добавил, что Украина делает «все в рамках международного права».

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль. 29 июля группа «Вагнер» выпустила заявление по ситуации.29 июля стало известно, что всех бойцов ЧВК «Вагнер», которых взяли в плен повстанцы-туареги в ходе разгрома их колонны в Мали, выкупили.

Ранее журналистка рассказала подробности о гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали.