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На Украине отказались от заявлений о поддержке боевиков в Мали

FT: представитель ГУР Юсов отказался от заявлений о поддержке боевиков в Мали

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Paul Lorgerie/Reuters

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство планировало поддерживать боевиков в Мали. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам Юсова, он якобы никогда не говорил о причастности украинской разведки к нападению туарегов на колонну ЧВК «Вагнер».

До этого украинское издание «Общественное» передавало слова Юсова о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Юсов тогда отметил, что не будет говорить о деталях операции, но добавил, что «продолжение будет». Он добавил, что Украина делает «все в рамках международного права».

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

Ранее в СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Украиной.

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