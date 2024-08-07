На Украине отказались от заявлений о поддержке боевиков в Мали

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство планировало поддерживать боевиков в Мали. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам Юсова, он якобы никогда не говорил о причастности украинской разведки к нападению туарегов на колонну ЧВК «Вагнер».

До этого украинское издание «Общественное» передавало слова Юсова о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Юсов тогда отметил, что не будет говорить о деталях операции, но добавил, что «продолжение будет». Он добавил, что Украина делает «все в рамках международного права».

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

Ранее в СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Украиной.