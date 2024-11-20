«Придется тщательно выбирать цели»: сколько ATACMS у Украины?

На данный момент точно неизвестно, сколькими ракетами ATACMS располагает Украина. Как пишет британская газета The Times, точное количество боеприпасов, поставленных Киеву, США не разглашали. Однако ракеты считаются дефицитными. По данным издания, у Вооруженных сил Украины их примерно 50.
«У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их (ракеты ATACMS. — «Газета.Ru»), но с ограниченным запасом украинским военным командирам придется тщательно выбирать цели на территории России для атаки», — говорится в материале.
При этом журнал Forbes прогнозирует, что ракеты у Киева могут закончиться к концу января 2025 года. По данным издания, в арсенале ВСУ уже осталось «не так много» ATACMS дальностью около 300 км. Предположительно, США лишь дважды поставляли Украине эти ракеты: в конце 2023 года и в марте 2024-го, и эти две партии уже могут быть на исходе.
«В совокупности эти две поставки могли включать менее 50 ATACMS. За последний год украинская армия провела не менее восьми рейдов ATACMS. В большинстве рейдов участвовало более одной ракеты», — подчеркивает Forbes.
Издание также допускает, что в начале 2025 года администрация избранного президента США Дональда Трампа может сократить или прекратить помощь Украине, а также отменить разрешение на использование американского оружия по целям в России.
Удар ATACMS по Брянской области
Первой о том, что США разрешили ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России, сообщила газета The New York Times 17 ноября. Издание Axios уточняло, что речь идет только об ударах по целям в Курской области. При этом уже 19 ноября украинские СМИ сообщили о первом применении ракет для атаки на территорию РФ — эту информацию впоследствии подтвердило российское Минобороны. По данным военного ведомства, ВСУ выпустили шесть ракет по Брянской области, пять из них удалось сбить, одну — повредить. Осколки упали на «техническую территорию» военного объекта, там возникло возгорание, но его быстро потушили.
Официально ни украинские, ни американские власти удар ракетами ATACMS не подтверждали.
«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный «Нептун» и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об ударе.
От темы ушли и в Пентагоне. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх на брифинге заявила журналистам, что у нее «нет комментария по данному поводу».
При этом она также отметила, что в Пентагоне не считают последние события в рамках украинского конфликта, в том числе удары американским дальнобойным оружием по территории России, предвестником начала третьей мировой войны.
При этом два анонимных американских источника подтвердили CNN, что удар был нанесен с помощью дальнобойных ATACMS.
«Атака произошла всего через два дня после того, как администрация [президента США Джо] Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России», — говорится в материале телеканала.
Также информацию подтвердили агентству Reuters неназванные источник в украинском правительстве и официальный представитель США. По данным агентства, Украина ударила ATACMS по объекту на территории РФ, который расположен на расстоянии около 110 км от границы.