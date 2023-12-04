Власти Воронежской области подтвердили гибель генерала Завадского

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил факт гибели заместителя командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерала-майора Владимира Завадского в зоне военной спецоперации на Украине. О случившемся Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-го армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. <...> Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны», — написал глава региона.

Гусев напомнил, что до августа 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизией, с которой Воронежская область поддерживает добрые отношения. Губернатор отметил, что Завадский всегда показывал пример верности долгу перед Родиной.

О гибели генерала Завадского стало известно 29 ноября. По предварительной информации, военный подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области, выполняя боевое задание.

Ранее сообщалось о гибели начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова.