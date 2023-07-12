Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме подтвердили информацию о гибели в Бердянске замкомандующего ЮВО Цокова

Депутат ГД Гурулев подтвердил сообщение о гибели в Бердянске замкомандующего ЮВО Цокова

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Депутат комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил информацию о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) в Бердянске заместителя командующего ЮВО Олега Цокова. Он рассказал об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Он геройски погиб», — сказал Гурулев.

По словам парламентария, Цоков побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось».

«Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили», — отметил депутат.

Министерство обороны Российской Федерации пока не давало комментариев к случившемуся.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предприятия, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу России, смогли в кратчайшие сроки нарастить производство наиболее востребованных образцов вооружений и техники для применения в ходе СВО. По его словам, количество вооружений и техники, закупаемых в рамках гособоронзаказа, выросло в 1,8 раза с марта 2022 года, а в 2023 году — более чем в пять раз.

Ранее Минобороны Британии сообщило, что некоторые страны Запада помогали ВСУ еще до 2022 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях