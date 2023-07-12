В Госдуме подтвердили информацию о гибели в Бердянске замкомандующего ЮВО Цокова

Депутат комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил информацию о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) в Бердянске заместителя командующего ЮВО Олега Цокова. Он рассказал об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Он геройски погиб», — сказал Гурулев.

По словам парламентария, Цоков побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось».

«Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили», — отметил депутат.

Министерство обороны Российской Федерации пока не давало комментариев к случившемуся.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предприятия, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу России, смогли в кратчайшие сроки нарастить производство наиболее востребованных образцов вооружений и техники для применения в ходе СВО. По его словам, количество вооружений и техники, закупаемых в рамках гособоронзаказа, выросло в 1,8 раза с марта 2022 года, а в 2023 году — более чем в пять раз.

Ранее Минобороны Британии сообщило, что некоторые страны Запада помогали ВСУ еще до 2022 года.