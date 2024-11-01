ВСУ атаковали монастырь и оставили мины-ловушки. Что происходит в Курской области РИА Новости: десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу в Курской области

Группировка «Север» ВС РФ проводит разминирование территорий Курской области, которые покинули ВСУ, сообщили в Минобороны. Как сообщил боец ВС РФ с позывным «Гидрач», солдаты украинской армии при отступлении оставили заминированные предметы в качестве ловушек. Как отметили в оборонном ведомстве, ВС РФ продолжают вытеснять противника из Курской области. По данным одного из офицеров бригады ВДВ ВС РФ, российские военные взяли под контроль дамбу в Курской области. За сутки военнослужащие РФ отразили шесть контратак и сбили 61 беспилотник ВСУ в Курской области, сторона противника лишилась 250 военных.

Заминированные предметы

Российские инженерные войска проводят разминирование вернувшейся под контроль России территории в Курской области, сообщили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что саперы группировки войск «Север» обследуют дороги, прилегающие к ним территории, уцелевшие после боевых действий дома, придомовые территории и поля сельхозназначения на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся суббоеприпасов.

Как рассказал боец ВС РФ с позывным «Гидрач», слова которого приводит сайт kp.ru, бойцы Вооруженных сил Украины при отступлении оставляют в Курской области заминированные предметы.

«Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса», — отметил он.

Боец подчеркнул, что для российских военных осталось еще много работы.

Вытесняют противника

Военнослужащие соединения ВДВ группировки ВС РФ «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным «Зима».

«Одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом [в Курской области] вышли на дамбу, конкретно на восточную часть», — сказал военный, добавив, что задача была выполнена во взаимодействии с морской пехотой.

По его словам, военные выбили ВСУ с восточной части и перешли к удержанию. Где находится эта дамба, не уточняется.

По данным Минобороны, российские подразделения группировки «Север» продолжают вытеснять противника из Курской области. В районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово прошли ожесточенные бои.

Успехи за сутки

За прошедшую ночь, как рассказали в российском оборонном ведомстве, подразделения группировки войск «Север» отразили шесть контратак ВСУ в Курской области. Боестолкновения шли в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

В распоряжении «Ленты.ру» оказалось видео, где видно, как снайперы Росгвардии прикрывают штурмовые группы в боях за Курскую область. Боец Росгвардии рассказывает, что уничтожил противника в перерыве между штурмами.

За сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 250 военнослужащих.

По данным губернатора региона Алексея Смирнова, системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территорией Курской области 61 беспилотник ВСУ.

Атака на монастырь

Следственный комитет сообщил, что в конце октября украинские беспилотники сбросили взрывчатку на подворье Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Курской области. При атаке погибли два человека.

Ведомство завело уголовное дело против «боевиков украинских формирований».

Военкор Роман Алехин написал в своем Telegram-канале, что удар по подворью нанесли ночью 27 октября. Погибли двое молодых мужчин, приехавшие спасти сестру с мужем и ребенком.

«Они вышли и шли друг другу навстречу, появился дрон, и они начали отвлекать его на себя. Он ударил по ним. На глазах сестры и ее семьи. Она до сих пор плачет и молчит... Потом дрон ударил в их автомобиль, чтобы не смог ни кто уехать. Разбита вся улица...», — рассказал тогда Алехин (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

29 октября священник Павел Островский опубликовал видео с последствиями атаки.