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В МО РФ рассказали о боевых действиях в Курской области

МО РФ: военные ВС РФ отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения группировки войск «Север» отразили шесть контратак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, боестолкновения шли в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово.

«ВСУ потеряли до 50 человек <...>, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что один солдат ВСУ сдался в плен.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по центру управления беспилотными системами Генштаба Вооруженных сил Украины.

С 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским объектам. В результате этих ударов были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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