Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 250 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские войска также потеряли шесть артиллерийских орудий, три боевые бронированные машины, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Кроме того, один боец ВСУ сдался в плен.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28 850 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Утром 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не намерена захватывать территорию России, но если атака на Курскую область позволит завершить украинский конфликт, то Киев этим воспользуется. Такой дипломатический ход украинская сторона намерена применить, если операция «будет иметь влиятельный эффект», отметил глава государства.

Ранее российский военный рассказал об оставленных ВСУ в Курской области ловушках.