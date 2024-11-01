Российские военные продолжают теснить ВСУ в Курской области

Российские подразделения группировки «Север» продолжают вытеснять противника из Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное велись ожесточенные бои.

В результате ударов авиации и артиллерии были нанесены значительные потери живой силе и технике противника. В частности, были поражены подразделения 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады национальной гвардии Украины.

В Сумской области российские войска также наносили удары по резервным частям украинской армии в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Водолаги, Катериновка, Мирополье, Павловка и Хотень. В результате были поражены 21-я, 41-я, 61-я и 115-я механизированные, 17-я танковая, 95-я десантно-штурмовая бригады, а также 129-я бригада территориальной обороны ВСУ.

1 ноября российский военный рассказал об оставленных ВСУ в Курской области ловушках. По его словам, противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса.

Ранее Минобороны заявило об ударе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ.