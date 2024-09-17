«Один погиб. Второго обнаружить не удалось». Что все-таки случилось с «Гудвином» и «Эрнестом» Военкор: «Гудвин» погиб во время ночной атаки беспилотника

Операторы БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин» могли погибнуть в результате атаки украинского беспилотника на дом, в котором российские военнослужащие ночевали. Ранее в соцсетях разошлось их предсмертное видео, в котором бойцы сообщали об отправке в штурмовое подразделение из-за конфликта с командиром. Белоусов поручил выяснить обстоятельства их гибели.

Бойцы Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» и Сергей Грицай с позывным «Эрнест» могли погибнуть 12 сентября, когда ушли с позиций на ночлег в частный дом. Он подвергся атаке украинского беспилотника «Баба Яга», сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что это предварительная информация со слов человека, знакомого с ходом расследования гибели военных.

«Около 22 часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА «Баба Яга» противотанковой мины ТМ-62, несколько военнослужащих, включая «Эрнеста», погибли. Другие получили ранения. «Гудвина» пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести», — написал Коц в Telegram.

К своему посту он прикрепил фотографии разрушенного дома, в котором находились «Гудвин» и «Эрнест».

По словам Коца, 87-й полк, где служили бойцы, к выполнению наступательных и штурмовых действий не привлекался, его главной задачей было удержание уже освобожденных территорий. «Гудвин» и «Эрнест» в свою очередь редко появлялись в расположении своего подразделения и проживали в частном секторе, а пропуск мероприятий боевой подготовки и слаживания объясняли проведением испытаний БПЛА «нового типа».

«Однако, за период этих испытаний и отсутствия в подразделении, никакой информации с данного БПЛА или целеуказаний на командные пункты батальона и полка «Гудвином» и «Эрнестом» не передавалось», — указывает Коц.

Вечером 12 сентября бойцы ушли с позиции на ночлег в частный одноэтажный шлакоблочный дом и его подвальное помещение. Со слов выживших сослуживцев, перед самой атакой они переписывались с кем-то в мессенджерах.

«Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА «Баба Яга» противотанковой мины ТМ-62, несколько военнослужащих, включая «Эрнеста», погибли. Другие получили ранения. «Гудвина» пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести», — рассказал Коц.

«Нет информации, нет тела»

Ранее вдова «Гудвина» с позывным «Ежик» в своем Telegram-канале сообщила, что ничего не знает о том, где находится тело ее мужа.

«Не могу добиться информации, где тела. Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — написала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявил, что «это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны».

Смертельное задание

13 сентября другой военкор Юрий Котенок сообщил о гибели «Гудвина» и «Эрнеста». Он опубликовал в соцсети их «предсмертное видеообращение», в котором добровольцы обвинили своего командира в связях с западной разведкой, развале работы полка и коррупции.

В ролике они также обвинили некоего Смолкина и его девушку Кристину в торговле наркотиками, о котором якобы знает «все командование» и имеет с этого процент.

Бойцы подчеркивали, что их отправили на «смертельное задание», с которого они вряд ли вернутся.

«Так выглядит сознательная отправка на убой грамотной и пассионарной части нашего воинства. Мужчины знали и чувствовали, что идут на смерть и в этом обращении сообщили о фактах внутреннего предательства, воровства и махинаций в родной части», — говорилось в комментарии Котенка.