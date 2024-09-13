«Их ввели в заблуждение»: Россия уволила из армии 45 индусов МИД Индии сообщил об увольнении 45 индусов из ВС России

Власти Индии сообщили о демобилизации 45 индусов из российской армии. По данным индийского ЦБР, агенты по всей стране обманом заманивали молодых людей в Россию, где у них якобы отбирали паспорта и отправляли на Украину. Премьер Индии Моди просил о помощи лично Владимира Путина, после чего российская сторона обещала досрочно разорвать контракт со всеми такими индусами.

Россия разорвала контракт с 45 индусами, которых завербовали в российскую армию сообщил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал. Индийская сторона жаловалась, что граждан страны заманивают в армию обманом.

«В общей сложности 45 человек были демобилизованы, и мы считаем, что еще около 50 индийцев все еще находятся в российской армии. Мы постоянно ведем переговоры с российским правительством и российскими властями об их освобождении», — подчеркнул представитель МИД.

Он уточнил, что индусов стали активнее отпускать из российской армии после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в начале июля. До переговоров лидеров демобилизоваться смогли десять индусов, а после — еще 35. При этом на родину вернулись только шестеро, они приехали несколько дней назад.

«Это 45 человек из разных штатов, некоторые с севера, некоторые с юга <...> Еще несколько скоро вернутся [в Индию]», — уточнил Джайсвал.

Как индусов вербуют в российскую армию

О схеме вербовки рассказало в мае Центральное бюро расследований (CBI) Индии (CBI). Оно раскрыло «крупную сеть торговли людьми», на которую работали индийские турагенты. Они обещали местным мужчинам помочь с переездом в РФ, соблазняли хорошей работой или поступлением в российские вузы и покупали им авиабилеты.

«Агенты обманом заставляли студентов поступать в сомнительные частные университеты в России вместо государственных, предлагая освобождение от платы за обучение и продление визы», — писали индийские журналисты со ссылкой на бюро.

В итоге в России у индусов отбирали паспорта и заставляли участвовать в боевых действиях на Украине. Как минимум двум индусам изначально предлагали устроиться «помощниками» в российскую армию.

«Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, прошли боевую подготовку и были направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против их воли», — резюмировало CBI.

Всего в схеме участвовали 17 «визовых консалтинговых компаний», разбросанных по всей Индии. Для вербовки они использовали популярные в Индии интернет-платформы. В рамках дела бюро задержало четырех организаторов, включая переводчика, который якобы работал «по контракту с Минобороны РФ». Также в ходе обысков изъяли наличные деньги на сумму $605 тыс.

«Поступили на службу добровольно»

Российское посольство в Нью-Дели в августе заявило, что власти РФ не участвуют в мошеннических схемах по вербовке индусов.

«Правительство РФ никогда не участвовало ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России», — сообщило диппредставительство.

Там также подчеркнули, что с апреля 2024 года граждан некоторых государств, включая Индию, перестали принимать в российскую армию. Посольство добавило, что стороны работают над тем, чтобы решить возникшую проблему. При этом в дипмиссии заявили, что сражающиеся на стороне РФ индусы поступали на службу добровольно, и пообещали выплатить им все обещанные компенсации, не упомянув об освобождении из армии.

«Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России. Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — указало посольство.

После июльской встречи Путина с индийским премьером МИД Индии сообщал, что Россия пообещала досрочно уволить из своей армии всех индийских граждан, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту тему.