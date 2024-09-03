«Русские не клюнули на приманку»: Зеленский признал, что «курская операция» не спасла ВСУ Зеленский признал, что нападение на Курскую область не помогло ВСУ в Донбассе

В Киеве признали, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались. Зеленский рассказал, что, по оценкам Украины, «курская операция» не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему «сложная». В то же время Киев все еще надеется, что Россия оттянет часть солдат из Донбасса в собственное приграничье.

Вторжение в Курскую область не облегчило положение украинской армии в Донбассе, как на это надеялся Киев, признал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Слова Зеленского передает украинское агентство «Униан».

«Что касается сложностей на Покровско-Торецком направлении – да, мы считаем, что курская операция также может повлиять на это направление, где может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока мы видим, что там сложно», — сообщил Зеленский.

По его оценке, Россия сосредоточила на этом направлении самые боеспособные подразделения, поскольку Донбасс — «главная цель» Москвы.

Говоря о нападении на Курскую область, он также заявил о пополнении обменного фонда Украины. Зеленский отметил, что последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся именно благодаря этому. Его провели 24 августа по схеме 115 на 115 человек, в Россию вернулись срочники, попавшие в плен в Курской области. Что касается общего количества пленных, у российской стороны, по заявлениям Москвы, их намного больше. В начале июня президент РФ Владимир Путин говорил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат, а в России — 6465 украинских.

Ранее Зеленский уже называл захват пленных одной из целей вторжения. Среди прочих он перечислял предотвращение наступления России в соседней с Курской Сумской области, которое Москва якобы готовила, а также разжигание недовольства Кремлем в российском обществе.

«Все три аргумента выглядят достаточно слабо. Ясно только одно, что Зеленский, выдвигая эту тройку аргументов, говорит главное: к переговорам Киев по-прежнему не готов», — отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Сам Зеленский подтверждал, что Украина не собирается садиться за стол переговоров. Он также отрицал предположения, что атака на Курскую область нужна Киеву для усиления переговорных позиций.

«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог? Этот «кто-то» [кто об этом говорил] — это был [президент РФ Владимир] Путин. Мы не разыгрываем никакие карты», — подчеркивал Зеленский.

Отступают так быстро, что в России в это не верят

За последние три недели российские силы заняли на Покровском направлении более 20 населенных пунктов при минимальном сопротивлении противника, сообщало британское издание Financial Times. До самого Покровска им остается чуть больше 5 км. Последний считается «западными воротами Донбасса». Это крупный железнодорожный узел, также через город проходят три автомобильные дороги, важные для снабжения ВСУ. При стратегической значимости города, оборона Украины вокруг него последнее время валится так быстро, что в России даже стали подозревать за всем специальный план Киева.

«В России <...> обсуждается версия, что все происходящее — часть некоего «хитрого плана» украинского командования, которое специально дает на Донбассе наступать россиянам, а само копит резервы для нанесения удара в другом месте <...> На Украине и Западе в ходу менее «хитрые» объяснения успехов россиян — отсутствие у ВСУ резервов, которые задействовали под Курском, истощенность и усталость войск, хаос в командовании», — сообщало украинское издание «Страна».

Опрашиваемые журналистами украинские бойцы жалуются на нехватку пехоты, снарядов и артиллерии под Покровском. Вдобавок лучшие части ВСУ перебросили в Курскую область. Ощущается и нехватка дронов, с которым в российской армии научились лучше бороться.

Западная пресса предполагала, что нападением на курское приграничье Киев пытался отвлечь внимание России и застопорить наступление на Покровск. Однако этого не произошло.

«Русские не клюнули на приманку. В то время как они перевели в Курск силы с других направлений, на Покровском фронте они их удвоили», — писала британская газета The Telegraph 31 августа.

На фоне стремительного наступления России в Раде заявили, что Покровск не является такой уж значимой позицией. Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко 2 сентября отметил, что фронт из-за его потери не обвалится.

«Никакой катастрофы не случится, это сто процентов. Главное, чтобы это не привело в дальнейшем к череде катастроф, которые могут повлечь дальнейшее поражение», — заявил Костенко.

В России некоторые эксперты также призывают не возлагать на взятие Покровска чрезмерных надежд, как и не ждать быстрого захвата города. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок напоминает, что приблизиться к какому-либо населенному пункту «еще не означает с ходу овладеть им».

«К примеру, с конца апреля этого года идут бои за Часов Яр, но город пока так и не взят российской армией. Уже давно продолжаются боевые действия в пределах городской черты Торецка, но и этот населенный пункт украинская армия продолжает удерживать <...> Поэтому на данном этапе от проявления чрезмерных восторгов и ликования по поводу успешного продвижения ВС РФ следует воздержаться и находиться в рамках осторожного оптимизма», — резюмировал эксперт.