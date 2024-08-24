«Казалось вечностью»: в Россию вернулись 115 срочников, попавших в плен под Курском Омбудсмен Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению пленных

Россия и Украина обменялись военнопленными. В РФ вернулись 115 срочников, попавших в плен в Курской области. Организовать обмен помогли ОАЭ, сначала военных доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую помощь, а затем на автобусах отправили на родину. По возвращении они продолжат лечение в больницах Минобороны.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 115 на 115, сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, российских военнослужащих доставили в Белоруссию, им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем на автобусах вывезли в Россию. Военные уже связались со своими близкими, на родине их отправят на дальнейшее лечение в российские учреждения Минобороны.

В переговорах приняли участие Объединенные Арабские Эмираты, оказавшие, по заявлению МО РФ, «посреднические усилия гуманитарного характера».

Обмен подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-Морских сил, Государственной пограничной службы», — написал он в Telegram-канале.

Вернули срочников

МО РФ добавило, что российские военные были захвачены в плен в Курской области . Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что возвращенные на родину — солдаты срочной службы.

«На Родину возвращены 115 срочников. Большинство из них попали в плен в Курской области. Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — заявила омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что офис омбудсмена ежедневно поддерживал связь с родственниками пленных и работал над их возвращением совместно с Международным Комитетом Красного Креста. Она поблагодарила российского президента Владимира Путина, офицеров МО РФ и спецслужб и пообещала продолжить работу по возвращению пленных.

«Искренне поздравляю матерей и жен, отцов и братьев, друзей наших военнослужащих, которые вернулись на Родину! Сейчас им предстоит реабилитация, при необходимости — прохождение лечения», — заключила омбудсмен.

Шамсаил Саралиев, депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, также подтвердил, что освобожденные проходили срочную службу на границе Курской области.

Срочники охраняли границу

6 августа украинские военнослужащие зашли в Курскую область, отражение атаки продолжается до сих пор. 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что глубина проникновения украинской армии на российскую территорию составила 12 км, ширина — 40 км, под контролем Вооруженных сил Украины оказались 28 населенных пунктов. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал подготовить «достойный ответ».

9 августа депутат Госдумы, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что срочников задействовали для охраны границы. На следующий день он же заявил, что солдаты срочной службы отразили атаку Вооруженных сил Украины.

«Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — сказал депутат.

Информацию о срочниках в регионе также подтвердил командир чеченского спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. «До сих пор большая часть участка нашей первой пограничной линии контролируется. Как сидели, так и сидят подразделения пограничных войск. Как бы оно ни было, те же срочники сидят до сих пор в некоторых частях», — заявил он 14 августа.

Через пять дней Алаудинов опубликовал в Telegram-канале видео, на котором призвал «не делать из 18-летних срочников-мужчин детей», которым нужно «дать соску»:

«Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?», — выразил свою оценку командир «Ахмата»

В 2023 году Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, журналистами и блогерами заявлял, что не планирует отправлять срочников в зону СВО, хотя они и присутствуют в Белгородской и Курской областях.

Исчезновения в Курской области

В день нападения на Курскую область матери срочников, несущих службу в регионе, создали петицию с обращением к президенту Владимиру Путину, в которой попросили вывести их сыновей из зоны боевых действий:

«Просим вас убрать ребят — солдат срочников — с территорий военных действий. У них нет опыта военных отражений, нет оружия <...> Наши сыновья и каждая их жизнь еще пригодится для создания крепкого государства», — говорится в тексте обращения. По состоянию на 24 августа петиция набрала 11,5 тыс. подписей.

После начала сражений на российской территории тюменское издание 72.ru сообщило о нескольких случаях исчезновения срочников в Курской области. 13 августа портал опубликовал видео Светланы Кычковой, которая искала своего сына Владислава. Женщина утверждала, что его взяли в плен 6 августа. Молодой человек поступил на службу 13 декабря, сначала он находился в Ельне Смоленской области, а в марте его отправили в Курскую область. 7 августа знакомые семьи увидели видео с пленными и узнали на нем Владислава с перемотанными скотчем глазами.

На следующий день издание сообщило еще о двух пропавших: 20-летнем Кирилле Филипе и 20-летнем Владимире Сироткине. Оба начинали служить в Ельне, а затем были направлены на приграничные с Украиной территории. При этом Кирилла, по словам его матери, перевели в Клинцы Брянской области, — как молодой человек оказался под Курском, она не знает.

Ярославский портал 76.ru 17 августа также писал о пропавшем срочнике — Николае Шашурове. Он дозвонился до родственников из плена и попросил включить его имя в обменные списки. Молодой человек служил в Курской области еще с 2023 года.

На фоне сообщений об исчезновениях омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила об открытии горячей линии для родственников солдат срочной службы.

«Сердце кровью обливается от того, что там происходит. Видела видеозаписи со срочниками [из других регионов], попавшими в плен. Могу лишь сказать, что чеченцы в свое время к нашим пленным лучше относились, а это звери какие-то», — прокомментировала глава Свердловского комитета солдатских матерей Марина Лебедева.