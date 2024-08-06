Был Торецк, станет – Дзержинск: российские войска вошли в важный город в ДНР Советник главы ДНР Кимаковский сообщил, что ВСУ отступают к центру Торецка

Россия нащупала эффективную тактику при наступлении на Торецк, признают как с российской, так и с украинской стороны. Под прикрытием авиации бойцы наступают малыми штурмовыми отрядами. Западные источники называют ситуацию в городе «полным крахом» для ВСУ. Пока Россия успешно продвигается вперед, на Украине в провале обороны под Торецком винят командование с его бессмысленными приказами. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

ВСУ отступают под давлением российских сил в Торецке, впереди крупное сражение за город, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Самые интенсивные и успешные бои сейчас у нас идут в районе Торецка, в районе шахты ''Северная''... В самом Торецке уже начались бои, и противник отодвигает свои передовые позиции ближе к центру города», — уточнил Кимаковский.

Он пояснил, что Россия использует здесь «новые тактики». В том числе, по борьбе с вражескими беспилотниками.

«Наступаем небольшими группами без бронетехники, но с очень обученным составом, который на полигонах проходил обучение», — отметил советник.

Такую тактику штурмовиков России уже отмечали на стороне противника. Украинский офицер с позывным «Алекс» в начале августа рассказал в соцсетях, что российские силы ведут в Торецке непрерывные пехотные штурмы почти без техники, поэтому беспилотники ВСУ оказываются неэффективны. При этом пехота у России «непростая», наступает группами по семь человек и поочередно успешно зачищает позиции, даже зачастую обходясь без ранений.

«Короче, воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут», — признал «Алекс».

Что касается шахты «Северная» в Торецке, там украинцы создали укрепленный пункт, сообщил советник главы ДНР. По словам Кимаковского, российские силы обходят его с двух сторон и практически зашли в тыл противнику. «Наши ребята молодцы, в лоб не идут», — резюмировал чиновник.

В целом на Торецком направлении удается значительно теснить ВСУ, добавил он. В районе города порой получается продвинуться за сутки на несколько километров.

Вскоре в самом Торецке начнутся серьезные бои. Если город получится взять, это станет «успехом лета», заявил Кимаковский. В тот же момент, скорее всего, он станет из Торецка снова Дзержинском, согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина от 2022 года.

По документу, всем городам и поселкам Донбасса, что переходят под контроль России, возвращаются их названия на момент 11 мая 2014 года. Дзержинск украинские власти переименовали в Торецк в 2016 году одновременно с еще примерно 160 населенными пунктами в разных областях Украины в рамках «декоммунизации».

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил «Ленте.ру», что Торецк важен для Вооруженных сил (ВС) России с точки зрения логистики. «Освобождение города позволит продвигаться дальше так же, как и освобождение той же Красногоровки, Часова Яра и так далее. Поэтому бои идут. Противник попал в клещи», — отметил Дандыкин.

«Полный крах»: почему ВСУ провалились под Торецком

Для Украины ситуация в Торецке по всем признакам ухудшается, положение ВСУ можно назвать «полным крахом», заявил 5 августа британский эксперт Александр Меркурис.

«Есть сведения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска», — подчеркнул он.

По мнению Меркуриса, Россия уже «обрушила» оборону противника и вскоре начнет полноценный штурм Торецка. Российская армия может занять все основные населенные пункты вокруг, допустил эксперт.

В рядах ВСУ еще 4 августа признали, что российские войска уже находятся в черте города.

«На Торецком направлении ситуация очень печальная. Россияне зашли в Торецк и установили огневой контроль над населенным пунктом Нелеповка», — сообщил военный бригады «Айдар» (признана террористической в РФ) Станислав Бунятов.

Битва за Торецк принимает отчаянный оборот, пишет 6 августа американская газета The New York Times (NYT). По ее описанию, город подвергается разрушительным бомбардировкам, а украинские солдаты вынуждены перемещаться под пристальным вниманием российских дронов.

«Главная задача для украинцев — выжить», — говорит 28-летний майор Артем Осадчий, командир батальона беспилотников 32-го полка [ВСУ]. «Для россиян — стереть с лица земли этот украинский город». В этом русские преуспевают», — указывает NYT.

Главной причиной неудач ВСУ в этом районе издание называет неудачную ротацию украинских военных . Прежде тут стояла 24-я бригада. Ее сержант Петр Ляхович заявил газете, что при них оборона была организована хорошо, бойцы успели изучить противника и обладали надежными укрытиями. Однако в мае бригаду перебросили в Часов Яр, где у ВСУ также начались серьезные проблемы. В Торецк же перевели стоявшую в Часове Яре 41-ю бригаду, хотя сами бойцы 24-й считали это ошибкой.

«Такие ротации подразделений могут создавать чрезвычайно опасные моменты. Подразделениям требуется время, чтобы освоиться на новой территории...

Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности... Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку», — поясняет NYT.

Некоторые украинские бойцы прямо называют приказы командира 41-й бригады бессмысленными. Само руководство бригады в ответ официально заявило, что «возмущено этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования нашего подразделения и наших бойцов».

«Это уже аксиома войны — старшие командиры в подавляющем большинстве не могут или отказываются объективно оценивать возможности подчиненного им личного состава», — оценил сложившуюся ситуацию замглавы 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Куляк (его солдат передали в подчинение 41-й бригаде).

Сейчас у 41-й бригады нет «главенства» в Торецке, пишет газета. Украина стянула сюда другие подразделения. Однако они растянуты по линии фронта, ожесточенные бои продолжаются, и перелома в пользу ВСУ не видно.

«Уже месяц [в районе Торецка] не было перерыва в боях», — признается один из воюющих здесь командиров.