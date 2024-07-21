«Крутых бойцов бросают на мясо»: больше 1000 солдат ВСУ попали в окружение в Нью-Йорке «РГ»: два украинских батальона попали в окружение под Нью-Йорком в ДНР

Россия продолжает наступать в Нью-Йорке, отбиты новые улицы, а два батальона украинцев, по неофициальной информации, попали в окружение. Этот поселок имеет ключевое значение, поскольку за ним открывается город Торецк, а также логистическая трасса ВСУ. Защищать его бросили бойцов территориальной обороны, которые жалуются на нехватку оружия, людей и некомпетентное командование. Батальон «стирают в порошок», а начальство требует «козырять» и не говорить о проблемах, утверждают военные.

Два батальона ВСУ оказались окружены в поселке Нью-Йорк российскими военными, передает «Российская газета» со ссылкой на отечественных военкоров и Telegram-каналы с актуальными сводками.

«Передаем пламенный привет примерно двум батальонам ВСУ оказавшимся в окружении в Нью-Йорке. Приятных приключений!», — написал Telegram-канал «Повернутые на Z войне».

Батальон — это основное тактическое подразделение в сухопутных войсках. В ВСУ батальон стандартно насчитывает от 400 до 800 человек. Следом по численности идут полки (до 1,5 тыс. человек) и бригады (до 8 тыс. человек).

В Нью-Йорке стоят, в частности, солдаты 206-го батальона территориальной обороны Украины. Его командование в июле резко критиковали за невыполнимые задачи и бездумную трату бойцов.

«У нас есть большая проблема с 206 батальоном. Его стирают в порошок. Очень много 200 и 300. Крутых бойцов забрасывают на мясо», — рассказал в соцсетях 3 июля бывший военный Роман Пелех.

Командир третьей роты этого батальона Роман Кулик в начале июля жаловался, что его подчиненных губят задачами, «рассчитанными на космодесантников», либо на 20-летних спортсменов с необходимым оружием, а не на реальный состав армии. Он добавлял, что на передовой тотально не хватает вооружения для поддержки пехоты. Но тех, кто обращает внимание на проблемы, высмеивают:

«Командиров, которые это озвучивают, а не тупо козыряют, подвергают остракизму, высмеивают как слабаков».

Кулик признавался, что на борьбу с неадекватными и безграмотными, но самовлюбленными начальниками он тратит больше времени, чем на борьбу против россиян. В итоге из-за «близорукости» командиров, их глупости или халатности люди массово гибнут. Когда же наверху «уменьшают аппетиты», выполнять реалистичные задачи уже некому. Происходящее этим июлем на передовой Кулик называл сплошным кошмаром и черными днями в истории его батальона.

«Удалось отбиться от глобальной суицидальной задачи, согласившись на другую, тоже крайне рискованную, но хотя бы с минимальными шансами. Так и живем, от часа до часа, из одного дня вываливаемся в следующий, уже давно без надежды на улучшения», — описывал ситуацию командир в X.

На официальной странице батальона в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тем временем публикуют торжественные отчеты. Так, 19 июля пресс-служба подразделения заявила, что бойцы нанесли противнику «множество необратимых потерь», пока «бились за одну из позиций в Нью-Йорке». Об удачном захвате позиции при этом не говорится, зато отмечается, что «наши ребята» проявили мужество и «выполнили широкий спектр задач». Также косвенно ясно, что батальон несет крупные потери, так как в посте упоминается, что большинство его членов только недавно пополнили подразделение. Последние новости об окружении украинцев в Нью-Йорке батальон не комментирует.

«Первая доминошка, за которой упадут другие»

Нью-Йорк называют ключом к украинскому городу Торецк, кроме того, именно отсюда обстреливают Донецк и Горловку. Последнюю видно из крайних домов Нью-Йорка, по прямой между ними около 7 км. Потеря поселка может обернуться большими неприятностями для ВСУ.

«Если они [Торецк и Нью-Йорк] падут, Россия будет готова надавить на крупнейшие оставшиеся под украинским контролем города региона — Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск», — отмечала американская газета The New York Times.

В российской армии подтверждали значимость направления. Там указывали, что за Торецком лежит трасса Константиновка – Авдеевка, по которой снабжают ВСУ.

«Нью-Йорк в этой цепочке играет роль первой доминошки, падение которой может потянуть за собой остальные участки», — пояснял российский Telegram-канал «Военная хроника».

Изначально российские военные говорили журналистам, что в Нью-Йорке враг серьезно окопался, и его оборону сложно пробить. Однако в июне российские силы успешно провели наступление и с минимальным сопротивлением заняли южную часть поселка. В украинском 206-м батальоне это объяснили очередным провалом вышестоящего руководства.

«Нет поддержки. Мы легкая пехота, у нас из вооружения – автоматы и несколько минометов. А нам такие задачи нарезают», — возмущались представители батальона. Кроме того, по их словам, для отступления не оказалось подготовленных позиций.

В Раде пошли дальше и назвали имя конкретного виновника прорыва под Торецком — это генерал-лейтенант Юрий Содоль. По словам нардепа Марьяны Безуглой, во время российского наступления он пьянствовал в Одессе. После этого Киев снял Содоля с места командующего Объединенными силами ВСУ, а его имя на Украине стало нарицательным.

В пятницу, 19 июля Минобороны России заявило о занятии поселка Юрьевка на окраинах Нью-Йорка. Украинский проект Deep State, отслеживающий обстановку на фронте, 21 июля сообщил о продвижении российских сил в Нью-Йорке, они заняли часть новых улиц. ВСУ же закрепились в районе фенольного и машиностроительного заводов, которые российская авиация бомбит знаменитыми тяжелыми ФАБ-500. Идут бои за контроль над многоэтажной застройкой.

«По барабану, сколько ты людей положишь»

Происходящее в Нью-Йорке можно назвать олицетворением глобальных проблем внутри украинской армии. Гибель солдат из-за некомпетентности их начальников и нереалистичных целей, нежелание слушать критику, нехватка людей и оружия — обо всем этом говорят не только в отношении одного поселка. На фоне потерь в стране растет конфликт между старым и новым поколением командования, заявил в конце июня экс-нардеп и военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

«Молодые (не всегда возрастом, а всегда душой) люди стремятся воевать и побеждать, старые (часто только по мировоззрению, а не годами) хотят любой ценой оставаться на должностях и командовать подчиненными», — критиковал он.

Украинский военный психолог Андрей Козинчук 18 июля рассказал журналистам, что комбригам открыто велят удерживать позиции любой ценой и наказывают за отступление. По его словам, на передовой можно услышать фразы в духе: «Держать любой ценой, мне по барабану, сколько ты людей положишь».

Тяжелую ситуацию с потерями в украинских силах признал уже и президент страны Владимир Зеленский.

«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. Для меня это очень важный вопрос. И я каждый день вижу, к сожалению, эти изменения. Они не в позитивную сторону, меньше не становится», — сказал Зеленский в свежем интервью Би-би-си.

Эту фразу он попытался сгладить утверждением, что украинская сторона делает все для спасения своих, а Россия, якобы, нет. Отвечая на вопрос, сколько еще Украина продержится с такими потерями, президент ушел от точных формулировок и сослался на важность морального духа и единство военных с народом.