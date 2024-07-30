В ожидании нового Перл-Харбора. В США выяснили, что не готовы к войне с Россией и Китаем Комиссия конгресса: США не смогут победить в случае войны с Китаем и Россией

США не сможет победить в войне против Китая и России, говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, представленном в конгрессе. Аналитики отмечают, что Америка не осведомлена об опасностях, не ценит силу Китая и его партнеров, а также совершенно не представляет последствия для жизни своих граждан в случае возникновения конфликта. В докладе заявляется, что стране срочно необходим «призыв к оружию», иначе можно дождаться очередного «Перл-Харбора или 11 сентября». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал состояние ВС США.

«Безграничное» партнерство Китая и России

Соединенные Штаты Америки в настоящее время не способны соперничать с КНР и РФ и не смогут одержать победу в случае вооруженного конфликта с этими государствами.

Это заключение сделано на основе доклада комиссии по национальной оборонной стратегии Соединенных Штатов (113 страниц), уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. В работе над этим документом самое деятельное участие принимала некоммерческая исследовательская организация RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО).

Для начала следует уточнить, какой вооруженный конфликт имеют в виду разработчики отчета, а то именно на этом аспекте внимание авторов доклада не акцентируется.

Есть основания полагать, что аналитики имеют в виду только крупномасштабную войну с массированным применением всех видов конвенционального оружия, с развертыванием и ведением военных действий с наибольшей интенсив­ностью и напряжением, при постоянной угрозе перехода к применению ядерного оружия.

В докладе об этом говорится так: «Угрозы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, являются самыми серьезными и опасными из всех, с которыми страна сталкивалась с 1945 года, и включают в себя потенциальную возможность крупной войны в ближайшем будущем.

В последний раз США участвовали в глобальном конфликте во время Второй мировой войны, которая закончилась почти 80 лет назад. В последний раз страна была готова к такой борьбе во время Холодной войны, которая закончилась 35 лет назад. Сегодня она не готова».

В документе фиксируется, что Китай и Россия являются крупными державами, которые стремятся подорвать влияние США. Национальная оборонная стратегия (NDS) на 2022 год признает эти страны главными угрозами для Соединенных Штатов и объявляет Китай «мощным вызовом», основанным на мощи его вооруженных сил, экономики и его намерении доминировать на региональном и глобальном уровнях.

Комиссия пришла к выводу, что во многих отношениях Китай опережает Соединенные Штаты и в значительной степени свел на нет военное преимущество США в западной части Тихого океана за два десятилетия целенаправленных военных инвестиций. Без существенных изменений со стороны Соединенных Штатов баланс сил будет продолжать смещаться в пользу Китая.

Общие ежегодные расходы Китая на оборону оцениваются в $711 млрд, и китайское правительство в марте 2024 года объявило об увеличении этого бюджета на 7,2%.

В этом году Москва выделит 29% своего федерального бюджета на национальную оборону, утверждают авторы доклада из RAND. Россия обладает значительными стратегическими, космическими и кибернетическими возможностями и при Владимире Путине стремится вернуться к своей роли глобального лидера времен Холодной войны.

Американские аналитики считают, что «безграничное» партнерство Китая и России, сформировавшееся в феврале 2022 года, только углубилось и расширилось, включив в себя военное и экономическое партнерство с Ираном и Северной Кореей, каждая из которых представляет свою собственную значительную угрозу интересам США.

Это новое объединение стран, выступающих против интересов США, создает реальный риск, если не вероятность того, что конфликт где бы то ни было может перерасти в конфликт на нескольких театрах военных действий или в глобальную войну.

Почему США оказались не готовы к войне

Пожалуй, можно согласиться с авторами доклада, что к подобной войне Вооруженные силы США в настоящий момент времени не готовы. Как отмечается в документе комиссии, Соединенные Штаты Америки не способны соперничать с Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и их партнерами собственными силами.

Самое главное — сегодня Вооруженные силы США комплектуются на основе контрактного принципа, а подобный подход, как показала специальная военная операция, совершенно непригоден для успешного ведения крупномасштабной войны, поскольку подобный конфликт непременно предусматривает проведение стратегического развертывания вооруженных сил. Никаким быстрым глобальным ударом достичь военно-политических целей в подобной войне нельзя по определению.

А вопросы перевода Вооруженных сил США, надо отметить, с мирного на военное положение Пентагоном проработаны недостаточно.

Одно дело избивать с высоты 10-11 тыс. метров страны третьего мира, и совершенно другое дело вести военные действия с противником, примерно равным по своим боевым и оперативным возможностям ВС США. То есть только контрактной армией в этом случае никак не обойтись, необходимо мобилизационное развертывание войск и сил флотов и продолжение подобных мероприятий (в той или иной форме волн мобилизаций) в течение всего конфликта.

В ходе крупномасштабной войны неизбежны большие потери в личном составе, в вооружении и военной технике. Значит необходимо развертывание стратегических резервов, то есть резервных оперативно-стратегических, оперативных, оперативно-тактических объединений (соединений) видов ВС, соединений, частей и учреждений родов войск и специальных войск для усиления группировок войск на стратегических направлениях и решения внезапно возникающих задач.

И к этому в США тоже решительно ничего не готово. В докладе конгрессу это звучит так:

«Страна также должна учитывать возможность того, что будущий конфликт может подорвать потенциал вооруженных сил, находящихся на действительной службе, и уже сейчас должна планировать лучшую подготовку резервных компонентов и, возможно, более широкую мобилизацию».

Помимо всего прочего, необходимо развертывание стратегического и оперативного тыла Вооруженных сил. Как известно, в мирное время содержание соединений, частей и учреждений оперативного и стратегического тыла по штатам военного времени по экономическим и другим соображениям нецелесообразно. Можно не сомневаться, что и эти вопросы в США находятся в зачаточном виде. Это убедительно продемонстрировали даже локальные конфликты, в которых принимала участие американская армия.

Война на Украине, отмечается в докладе, продемонстрировала необходимость подготовки к новым формам конфликта и быстрой интеграции технологий и новых возможностей со старыми системами. Такие технологии включают в себя множество привлекательных систем, возможности искусственного интеллекта, гиперзвуковую и электронную войну, полностью интегрированные кибернетические и космические возможности, а также активную конкуренцию в информационной сфере. От программ, которые не нужны для будущих боевых действий, следует отказаться, чтобы инвестировать в другие.

Кроме того, к работе в условиях военного времени совершенно не готов оборонно-промышленный комплекс США.

«Комиссия пришла к выводу, что оборонно-промышленная база США (DIB) не в состоянии удовлетворить потребности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров в оборудовании, технологиях и боеприпасах.

Затяжной конфликт, особенно на нескольких театрах военных действий, потребует гораздо больших мощностей для производства, обслуживания и пополнения запасов оружия и боеприпасов.

Устранение дефицита потребует увеличения инвестиций, дополнительных производственных мощностей и разработок, совместного производства с союзниками и дополнительной гибкости в системах закупок. Это требует партнерства с промышленной базой, которая включает в себя не только крупных традиционных производителей оборонной продукции, но и новых участников рынка и широкий спектр компаний, занимающихся производством на более низком уровне, кибербезопасностью и вспомогательными услугами», — говорится в докладе RAND.

То есть мобилизационная подготовка промышленности к будущей войне в США явно неудовлетворительна. А вопросы создания и развития мобилизационных мощностей по производству вооружения, военной техники и материальных ресурсов на военное время, разработки необходимой технической документации, создания запасов сырья и материалов если и продуманы, то сугубо в умозрительном плане.

Как известно, политические цели войны и стратегические задачи вооруженных сил должны соот­ветствовать экономическим возможностям страны, что является непремен­ным условием реальности стратегических планов и успешного проведения операций.

Правильное определение потребности вооруженных сил в вооружении, технике, других материальных средствах — одна из важнейших задач стратегическо­го планирования. Просчеты в этом вопросе неизбежно приводят к провалам стратегических планов. И, похоже, подобные выводы делаются в США на основе опыта, полученного противоборствующими сторонами в ходе специальной военной операции. О чем и говорят аналитики RAND.

«Необходим двухпартийный «призыв к оружию»

В докладе особо подчеркиваются последствия тотальной войны с равным или почти равным противниками, которые наверняка будут разрушительными.

«Такая война не только повлечет за собой огромные потери в персонале и военные расходы, но и, вероятно, приведет к кибератакам на важнейшую инфраструктуру США и глобальному экономическому спаду из-за сбоев в цепочках поставок, производстве и торговле. Противники могут попытаться лишить Соединенные Штаты доступа к важнейшим минералам и товарам, необходимым для функционирования экономики США и ее развития в целом. Они также могут подвергнуть риску космические активы США, которые лежат в основе большей части нашей повседневной жизни и необходимы для военного потенциала», — говорится в документе.

Вывод из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии США можно сделать только один —

предстоят существенные изменения в комплектовании Вооруженных сил США, военном строительстве, мобилизационной подготовке экономики страны к крупномасштабным конфликтам высокой интенсивности.

Это отмечается и в тексте документа: «В настоящем отчете предлагается новый подход к ускорению темпов и масштабов изменений. Реализация этих рекомендаций по укреплению всех элементов национальной мощи потребует постоянного руководства со стороны президента США и фундаментальных изменений в мышлении в Пентагоне, в Совете национальной безопасности и во всех департаментах и агентствах исполнительной власти, в конгрессе США и среди американской общественности в целом».

Серьезность ситуации выражена в следующих формулировках: «Общественность США в основном не осведомлена об опасностях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, или о расходах (финансовых и иных), необходимых для надлежащей подготовки. Она не ценит силу Китая и его партнерские отношения, а также последствия для повседневной жизни в случае возникновения конфликта.

Она не ожидает перебоев с электроснабжением, водоснабжением или доступом ко всем товарам, от которых она зависит. Она не осознала последствий потери Соединенными Штатами своих позиций мировой сверхдержавы.

Срочно необходим двухпартийный «призыв к оружию», чтобы Соединенные Штаты могли осуществить серьезные изменения и значительные инвестиции сейчас, а не ждать следующего Перл-Харбора или 11 сентября. Поддержка и решимость американской общественности необходимы».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).