Подельник генерала Попова. Следствие закрыло дело Олега Цокова в связи с его смертью СК закрыл дело генерала Цокова о мошенничестве в связи с его смертью в зоне СВО

Следствие закрыло дело генерал-лейтенанта Олега Цокова в связи с его смертью. Ранее «Интерфакс» сообщил, что он входил в преступную группу вместе с экс-командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым и предпринимателем Моисеевым. Они, по версии следователей, похитили 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с ВСУ.

Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, который был сообщником экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта — Моисеева — выделены в отдельное производство. Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи с его смертью», — сообщил источник агентства.

Генерал-лейтенант Олег Цоков погиб 11 июля 2023 года в результате удара ВСУ по Бердянску ракетами Storm Shadow. На тот момент Цоков был заместителем командующего Южным военным округом. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генералу звание Героя России.

Дело Ивана Попова

Уголовное дело в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова возбудили 17 мая. В тот же день военнослужащего задержали и арестовали. Попова подозревали в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, генерал-майор был причастен к хищению 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с ВСУ. Их стоимость составила более 130 млн рублей.

Вместе с Поповым по делу проходил предприниматель Моисеев. 12 июня ему предъявили обвинение в мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

4 июля военные следователи предъявили обвинение самому Ивану Попову, сообщило ТАСС. В окончательной редакции ему вменяют не только мошенничество в особо крупном размере, но и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Свою вину генерал-майор не признал.

По данным другого источника агентства, следствие также снизило сумму ущерба по делу с более чем 130 до 105 млн руб. Ущерб от действий генерала Попова оценили в 1 млн руб.

Роль Цокова в деле Попова

Впервые о том, что у Попова и Моисеева мог быть третий подельник, 25 мая сообщил «Коммерсантъ», не называя имя предполагаемого фигуранта. Издание сообщило, что изначально следствие подозревало в хищении другого генерала — он участвовал в спецоперации и погиб во время выполнения задания задолго до начала следственных действий.

Из-за смерти подозреваемого его уголовное преследование стало невозможным. В связи с этим основным фигурантом дела стал Иван Попов. По версии следствия, погибший генерал перевел часть средств, вырученных с продажи металла, прямо на банковскую карту Попова. Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, «откат» должен был составлять не менее 1 млн руб. Однако, по данным источника «Ъ», генерал Попов получил только 500 тыс. руб. Сам он утверждал, что одолжил эти деньги.

Правоохранители провели обыски дома у Попова и не нашли ничего ценного. При этом в ходе мероприятий силовики изъяли у генерал-майора телефон, при изучении которого выяснилось, что он проиграл около 30 млн руб. на площадке Winline. Следствие посчитало, что эти деньги могли быть частью средств, полученных им от махинаций.

О том, что в преступную группу вместе с Поповым и Моисеевым также входил Олег Цоков, 7 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.