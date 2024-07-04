Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, Москва, 25 мая 2024 года

Мошенничество и подлог. Генерала Попова обвинили в новом преступлении ТАСС: экс-командующему 58-й армией Попову добавили обвинение в служебном подлоге

Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Помимо мошенничества в особо крупном размере, в деле появилось обвинение в служебном подлоге, повлекшем нарушение интересов общества или государства (до четырех лет лишения свободы). Адвокат Сергей Буйновский считает, что новое обвинение в деле генерала появилось «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Иван Попов вину по-прежнему не признает.

Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Как выяснило агентство, в деле появилось обвинение в служебном подлоге.

«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292). Вину он отказался признавать», — рассказал источник агентства.

Иван Попов узнал о новом обвинении только вчера, сообщает Baza.

Максимальное наказание по статье за мошенничество — до 10 лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырех лет.

Сумма ущерба по делу была снижена с более чем 130 до 105 млн руб., сообщил другой источник ТАСС в правоохранительных органах. Попову вменяется ущерб в размере чуть более 1 млн руб.

В ближайшее время следствие ознакомит участников дела с материалами и передаст их в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело будет передано в военный суд для рассмотрения по существу.

Telegram-каналу Baza Сергей Буйновский заявил, что поскольку следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, дело будет завершено.

«Следствие так подстраховалось»

Адвокат Попова также предположил в разговоре с ТАСС, почему в деле появилось обвинение в служебном подлоге.

«Моему подзащитному излишне вменен дополнительный признак [служебный подлог] из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве», — считает адвокат.

Следствие таким образом подстраховалось, чтобы «хоть что-то осталось в деле», считает Буйновский.

Буйновский также подчеркнул, что следователи «предлагают конструкцию обвинения, предусматривающую уголовную ответственность дважды за одно деяние».

«Состав ст. 159 УК РФ полностью охватывает ст. 292 УК РФ, что говорит о несостоятельности всего обвинения и неуверенности следствия вообще в виновности Попова. Доказательств причастности Попова следствие так и не представило нам, все обвинение строится на предположениях», — добавил адвокат.

От дальнейших комментариев адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Попов в СИЗО с 17 мая

235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 17 мая.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборoнительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

Следствие считает, что сообщником Ивана Попова был генерал-лейтенант Олег Цоков, который погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно удостоен звания Героя России.

Суд три раза отказал Ивану Попову в переводе под домашний арест (последний раз 7 июня) — при том, что на этом настаивали и защита, и следователи.

«Это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения, — говорил экс-командующий 58-й армией на заседании суда 7 июня. — Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести Вооруженным силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны».

В СИЗО Иван Попов останется как минимум до 16 июля.

Ранее Сергей Буйновский сообщал о подготовке документов, которые позволили бы отправить Ивана Попова на СВО, а расследование уголовного дела в отношении него приостановить.

Иван Попов был отстранен от должности в июле 2023 года, как он сам утверждал, после того, как он «откровенно, предельно жестко» обозначил проблемы российской армии на Украине: отсутствие контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, массовая гибель и увечья сослуживцев от артиллерии.