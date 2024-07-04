Мошенничество и подлог. Генерала Попова обвинили в новом преступлении

Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.
Как выяснило агентство, в деле появилось обвинение в служебном подлоге.
«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292). Вину он отказался признавать», — рассказал источник агентства.
Иван Попов узнал о новом обвинении только вчера, сообщает Baza.
Максимальное наказание по статье за мошенничество — до 10 лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырех лет.
Сумма ущерба по делу была снижена с более чем 130 до 105 млн руб., сообщил другой источник ТАСС в правоохранительных органах. Попову вменяется ущерб в размере чуть более 1 млн руб.
В ближайшее время следствие ознакомит участников дела с материалами и передаст их в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело будет передано в военный суд для рассмотрения по существу.
Telegram-каналу Baza Сергей Буйновский заявил, что поскольку следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, дело будет завершено.
«Следствие так подстраховалось»
Адвокат Попова также предположил в разговоре с ТАСС, почему в деле появилось обвинение в служебном подлоге.
«Моему подзащитному излишне вменен дополнительный признак [служебный подлог] из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве», — считает адвокат.
Следствие таким образом подстраховалось, чтобы «хоть что-то осталось в деле», считает Буйновский.
Буйновский также подчеркнул, что следователи «предлагают конструкцию обвинения, предусматривающую уголовную ответственность дважды за одно деяние».
«Состав ст. 159 УК РФ полностью охватывает ст. 292 УК РФ, что говорит о несостоятельности всего обвинения и неуверенности следствия вообще в виновности Попова. Доказательств причастности Попова следствие так и не представило нам, все обвинение строится на предположениях», — добавил адвокат.
От дальнейших комментариев адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении.
Попов в СИЗО с 17 мая
235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 17 мая.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.
«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборoнительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн руб.», — говорится в сообщении СК.
Следствие считает, что сообщником Ивана Попова был генерал-лейтенант Олег Цоков, который погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно удостоен звания Героя России.
Суд три раза отказал Ивану Попову в переводе под домашний арест (последний раз 7 июня) — при том, что на этом настаивали и защита, и следователи.
«Это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения, — говорил экс-командующий 58-й армией на заседании суда 7 июня. — Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести Вооруженным силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны».
В СИЗО Иван Попов останется как минимум до 16 июля.
Ранее Сергей Буйновский сообщал о подготовке документов, которые позволили бы отправить Ивана Попова на СВО, а расследование уголовного дела в отношении него приостановить.
Иван Попов был отстранен от должности в июле 2023 года, как он сам утверждал, после того, как он «откровенно, предельно жестко» обозначил проблемы российской армии на Украине: отсутствие контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, массовая гибель и увечья сослуживцев от артиллерии.