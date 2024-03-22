«Самая масштабная атака»: после ночных ударов в регионах Украины пропал свет «Укргидроэнерго»: Днепровская ГЭС остановила работу после пожара и повреждений

Россия нанесла удары по украинским объектам энергосистемы. В некоторых регионах либо нет электричества, либо введен режим аварийных отключений. У жителей также перебои с водой, интернетом и мобильной связью. Запорожской АЭС грозит блэкаут. Глава «Укргидроэнерго» заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановила работу после пожара и повреждений. В Госдуме ночную атаку назвали местью за обстрелы Белгорода и приграничных территорий.

Украинские власти сообщили о «самой масштабной за последнее время» атаке на энергосистему Украины. По предварительным данным, российские военные ударили по объектам в Киеве, Харькове, Хмельницком, под Николаевом и в Кривом Роге, а также в Сумской, Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В некоторых населенных пунктах нет света, начались проблемы с водой. Власти дают жителям координаты «пунктов несокрушимости», где есть все необходимое.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале сообщил, что в Харькове с 04:52 до 05:30 зафиксировали более 15 ударов по объектам энергетики:

«Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают».

Синегубов добавил, что около 700 тысяч человек сейчас находятся без электроэнергии, однако власти контролируют ситуацию. По словам чиновника, Уды, Казачья Лопань, Западное, Степная Новоселовка, Котляровка, Барановка и Синьковка также подверглись ударам.

Telergam-канал «Осторожно, новости» пишет, что железнодорожный вокзал Харькова обесточен. По данным журналистов, в городе также есть проблемы с водоснабжением, поскольку насосные подстанции не могут работать из-за отключения электроэнергии. Кроме этого, до устранения последствий в Харькове временно не будет работать электротранспорт. На маршруты выехали автобусы.

ТАСС выяснил, что в результате прилетов также оказались повреждены Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева и две теплоэлектроцентрали. В соцсетях пишут, что в городе не работает интернет и мобильная связь.

Самый масштабный удар

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в соцсетях заявил, что произошла «самая масштабная атака на украинскую энергетику в последнее время». По его словам, в разных частях страны повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В некоторых регионах зафиксированы перебои со светом. Галущенко утверждает, что специалисты уже работают над устранением проблем.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telergam-канале подтвердил, что в городе повреждены объекты критической инфраструктуры. Он посоветовал местным жителям набрать воды, зарядить устройства и портативные аккумуляторы.

«Введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы», — добавил Вилкул.

Военно-гражданская администрация Сумской области также временно ввела графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о поражении объекта энергетической инфраструктуры в районе города Стрый. По его словам, после прилета беспилотника там начался пожар. Сейчас на месте работают пожарные.

«К счастью, о введении графиков отключения электроэнергии во Львовской области по состоянию на этот час речь не идет», — отметил Козицкий.

В Хмельницком также поврежден объект критической инфраструктуры, сообщила местная администрация.

ЗАЭС на грани блэкаута

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров со ссылкой на Энергоатом написал в Telegram-канале, что Запорожская атомная электростанция вновь оказалась на грани блэкаута. По его словам, в 05:10 отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кв «Днепровская», которая соединяет АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

«Сейчас ЗАЭС связана с украинской энергосистемой линией электропередачи ПЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», которая только на прошлой неделе была отремонтирована силами украинских энергетиков», — добавил Федоров.

Глава Энергоатома Петр Котин назвал ситуацию крайне опасной. По его словам, при отключении последней линии связи ЗАЭС окажется в блэкауте, что нарушает условия безопасной эксплуатации станции, так как может случиться ядерная и радиационная авария . С начала СВО объект пережил восемь полных блэкаутов и один частичный (тогда запустили аварийные дизель-генераторы и системы безопасности).

По предварительным данным, сейчас все блоки ЗАЭС остановлены. Пять находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Сотрудники контролируют нормы радиационной безопасности. И внутри станции, и в округе он находится на нормальном уровне и не превышает фоновых природных значений.

Повреждена ДнепроГЭС

Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота рассказал журналистам, что в ГЭС-1 и ГЭС-2 было два прямых попадания. По его словам, Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, остановила работу после пожара и повреждений.

«ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», — рассказал Сирота.

Сирота добавил, что в результате удара у ГЭС-2 разбиты подкрановые балки. Специалистам потребуется восстановить машинный зал и электрическое оборудование. При этом угрозы прорыва плотины нет.

Месть за Белгород

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал масштабные повреждения объектов энергосистемы Украины возмездием за обстрелы Белгорода и других регионов России. Он утверждает, что РФ только отвечает на угрозы и действия со стороны ВСУ.

«Уверен, что за такие действия всегда последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать до тех пор, пока режим Зеленского не осознает всю тщетность сопротивления и не капитулирует», — сказал Шеремет.