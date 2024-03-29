«Массированная атака на энергетику». Украина снова осталась без света МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО ВСУ

Минобороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики. Минэнерго Украины на фоне обострения ситуации призвало украинцев, предприятия и СМИ не раскрывать подробности ударов и проблем с электричеством. Тем не менее известно, что аварийные отключения света действуют минимум в двух регионах. К вечеру ситуация может ухудшиться, предупредило «Укрэнерго».

Министерство обороны России сообщило о нанесении «группового удара» по объектам энергетики и противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По заявлению ведомства, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — заявили в ведомстве.

По данным министерство энергетики Украины, под удар попали объекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

«Очередная массированная атака на нашу энергетику! В этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях», — заявил глава министерства Герман Галущенко.

Ведомство указало, что для атак использовались дроны и ракеты, всего по украинским объетам было запущено 99 «воздушных средств». Повреждены электростанции в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях, а также неназванный объект энергетики в Ивано-Франковской области. Часть потребителей без электричества.

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что также были прилеты по энергетической инфраструктуре в Львовской, Винницкой и Черкасской областях. Удары он назвал «варварскими».

«Украине нужно больше систем ПВО <...> Это главный предмет общения с международными партнерами», — заявил Шмыгаль.

Минэнерго призвало украинцев публично не распространяться об ударах по энергетике. Просьба касается как обычных жителей, так и СМИ и предприятий.

«Не озвучивайте подробную информацию о последствиях ударов. Не называйте конкретные объекты попадания <...> Не предоставляйте информацию в конкретных цифрах и показателях насчет отключений, дефицита электроэнергии и т.д. Разглашение такой информации — очень большая угроза», — предостерегло министерство.

Подробности ударов и последствия

По заявлению председателя ОВА Львовской области Максима Козицкого, в регионе зафиксировали прилеты двух гиперзвуковых ракет «Кинжал» . Они поразили объект критической инфраструктуры. Как полагает издание «Страна.ua», было атаковано крупнейшее на Украине подземное хранилище газа. «Нафтогаз» Украины подтвердил, что целью атаки были его объекты.

«Укрэнерго» отмечает, что поражены тепловые и гидроэлектростанции в центральной и западной Украине. Под удар попали три теплоэлектростанции и объекты компании ДТЭК. Последняя сообщила о серьезных повреждениях. После предыдущего массированного удара холдинг сообщал, что из-за многочисленных повреждений оборудования потерял 50% своих генерирующих мощностей.

В Днепропетровской области введены аварийные отключения света. В городе Днепр частично пропало водоснабжение.

По словам Шмыгаля, аварийные отключения затронули несколько регионов. «Укрэнерго» передает, что отключения света сейчас действуют в Харьковской области и Криворожском районе Днепропетровской области, к вечеру при росте потребления возможны ограничения и в других регионах.

Среди прочих обстреляны объекты в Харьковской области. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, при ударах применялись артиллерия, баллистические ракеты и FVP-дроны со сбросом боеприпасов. В регионе продолжают действовать почасовые отключения электричества.

Посол США на Украине Бриджит Бринк после сообщений об ударах по украинским объектам обвинила Россию в «безжалостном запуске ракет и беспилотников», а Польша и ее союзники поднимали в воздух самолеты из-за «усиленной активности дальней авиации РФ».

До этого российское министерство обороны отчитывалось об ударах по объектам электроэнергетики 24 марта, кроме того, в период с 16 по 22 марта ВС РФ нанесли 49 «ударов возмездия».