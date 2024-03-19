«Готовится контингент для отправки на Украину»: в России считают французов легитимной целью Директор СВР Нарышкин: Франция готовит 2 тыс. военных для отправки на Украину

Франция готовит к отправке на Украину как минимум две тысячи военнослужащих, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Тем временем начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Шилль сообщил, что «армия готовится к самым тяжелым столкновениям», а на французском телевидении обсуждают, где могли бы на Украине разместиться их войска. Предполагается, что лидеры ЕС могут обсудить идею президента Франции Макрона о введении войск в зону СВО на стартующем 21 марта саммите. В Италии и ФРГ уже заявили, что они не поддерживают «эту гипотезу». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Франция уже готовит к отправке на Украину две тысячи военнослужащих. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Нынешнему руководству страны (Франции. – «Газета.Ru») нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — говорится в комментарии Нарышкина, опубликованном ТАСС.

По данным российской разведки, французское командование опасается, что ему не удастся скрытно разместить столь многочисленное подразделение.

«Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — предупредил Нарышкин.

Нарышкин считает потери французов

Глава СВР Нарышкин считает, что президент Эммануэль Макрон скрывает количество потерь, которые армия Франции уже понесла на Украине. Только 17 января в результате обстрела Вооруженных сил РФ под Харьковом погибли «десятки» граждан Франции, а с тех пор такие удары «стали нормой», утверждает Нарышкин.

«Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть «признательные показания». Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов «уже превысило психологически значимый порог», — отметил директор спецслужбы.

В Париже также скрывают не только численность потерь, но и сам факт задействования французских военных на Украине.

«Из-за этого причастные ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая «двойная бухгалтерия смерти» чревата судебными исками недовольных родственников», — сообщил Нарышкин.

Публикация данных о потерях, считает глава СВР, может породить протесты – «особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров».

«Как неофициально признают во французском министерстве Вооруженных сил, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века»,

— сообщает Нарышкин.

«Мы можем это сделать»

Впервые тема отправки сухопутных войск западных стран на Украину прозвучала 26 февраля на встрече в Париже по обсуждению помощи Украине. Тогда Макрон сказал, что «консенсуса по отправке войск нет, но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать».

«Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели»,

— заявил тогда Макрон.

После заявления французского президента об отсутствии планов отправки войск поспешили заявить союзники Украины по обе стороны Атлантики, в НАТО. Сам Макрон подвергся критике внутри страны. Негативную реакцию высказали и в России.

Однако Макрон остался верен своей идее.

«Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», — заявил Макрон Le Parisien.

По Днепру или на границе с Белоруссией

Во французских военных кругах, кажется, уже рассматривают все варианты развития событий в сфере безопасности в Европе.

«Чтобы обезопасить себя от агрессии и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым тяжелым столкновениям, говорит об этом и показывает это. Если хочешь мира — готовься к войне», — написал начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в колонке для Le Monde.

Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард несколько недель назад направлял в НАТО предложение о размещении войск альянса на Украине, написал в Politico бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Впрочем, эта инициатива была выдвинута до публичных заявлений Макрона и не получила поддержки в Североатлантическом альянсе.

Однако французский полковник Винсент Арбаретьер в эфире телеканала LCI сообщил, что уже якобы существуют два сценария размещения на Украине французских войск. Первый предполагает занятие позиций по Днепру, второй — вдоль границы Украины с Белоруссией, чтобы защитить Киев от наступления с севера.

Без немецких сапог

Лидеры ЕС могут обсудить идею Макрона на предстоящем 21-22 марта саммите, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Однако сегодня отсутствие планов отправки войск вновь подтвердила Германия, еще один ключевой союзник Украины в Европе.

«Канцлер (Олаф Шольц) несколько раз подчеркивал, что «никаких сапог на земле в Украине не будет», и на данный момент нам нечего добавить», — сказал журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Того же мнения придерживается и Италия.

«Наша позиция четкая, и я повторю ее здесь: мы не поддерживаем эту гипотезу, ведущую к эскалации, которой нужно избегать любой ценой», — сказала премьер-министр Джорджа Мелони, выступая в парламенте в преддверии саммита ЕС.