«Следующие месяцы будут решающими»: может ли конфликт на Украине решиться до осени Полковник Ходаренок назвал поверхностными слова Борреля о завершении конфликта на Украине

В ближайшие месяцы решится исход конфликта на Украине, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Что помешает Киеву, сможет ли Запад обеспечить ВСУ вооружением и отправит ли Франция военных на Украину — в материале «Газеты.Ru».

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен исход конфликта на Украине. Следующие месяцы будут решающими», — приводит слова Борреля агентство Reuters.

Как относится к словам Борреля?

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности рассказал, что во время встреч с его участием в США обсуждались возможные последствия победы России. Москва якобы «на этом не остановится», поэтому необходимо ускориться, сказал Боррель.

По поводу слов главы дипломатии Евросоюза «Москва на этом не остановится» президент России Владимир Путин однозначно заявил — «Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО».

Опять-таки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности альянса, только вчера заявил: «Североатлантический альянс по-прежнему не видит непосредственной угрозы со стороны РФ ни одной стране альянса, включая Финляндию».

Так что верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю надо было бы согласовать свои высказывания с консолидированными оценками НАТО, которые озвучивает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Теперь о словах Жозепа Борреля «исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву». За два года военного конфликта на Украине коллективный Запад если и поставлял вооружение и военную технику (ВВТ) украинской армии, то делал это исключительно в пипеточных объемах. Теперь, по словам Борреля, получается, что в ближайшее время в плане поставок ВВТ Вооруженным силам Украины наступит революционный переворот. Это объективно представляется весьма маловероятным, во всяком случае, в обозримые сроки.

При этом глава дипломатии Евросоюза никогда в своей карьере не занимался стратегическим планированием применения вооруженных сил, а также формированием и оперативным предназначением стратегических резервов. Поэтому поверхностные оценки хода и исхода вооруженной борьбы в любом конфликте ему отчасти простительны.

Что нужно ВСУ для победы

Для того, чтобы украинская армия начала побеждать, причем побеждать в ближайшее время, ВСУ необходимо как минимум завоевать господство в воздухе. Но для того, чтобы только сражаться на равных с российскими Воздушно-космическими силами (не говоря уже о господстве в воздухе), Воздушным силам Украины требуется не менее 200 многофункциональных истребителей F-16.



Однако к концу весны 2024 года Украина получит только шесть истребителей F-16 вместо 45 самолетов, которые еще в 2023 году ей пообещали отправить европейские страны (Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия). Переломить ход вооруженной борьбы с помощью шести самолетов не представляется возможным по определению.

А поставка 200 боевых машин Воздушным силам Украины вряд ли произойдет в течение оставшихся двух весенних месяцев. Да и в течение всех летних месяцев ничего кардинально нового в этой сфере не произойдет. Так что даже только по этим причинам «исход конфликта на Украине» (по словам Борреля) не будет решен в пользу Киева.

Для перехода Вооруженных сил Украины в общее наступление Киеву необходимо мобилизовать и призвать как минимум 500 тыс. бойцов. Но еще их надо одеть, экипировать, кормить, снабдить всем необходимым вооружением, военной и специальной техникой, сформировать из них боеспособные части и соединения. На Украине к этим мероприятиям еще и не приступали. Запад необходимого снаряжения для этого еще не предоставил. Одних ВСУ для проведения наступательных операций требуется не менее 10 млн снарядов калибра 122-мм, 152-мм, 155-мм. Пока не набрали и одного миллиона.

На Украине крайне воодушевлены сообщениями о возможной отправке воинских контингентов государств-участников НАТО в зону специальной военной операции. Считается, что так конфликт приобретет новое качество.

В Киеве убеждены, что чуть ли не со дня на день на фронт прибудет французский иностранный легион. Скорее всего, Париж ограничится размахиванием знаменами, громкой риторикой и отправкой на Украину оружия и техники в незначительных объемах.

А оружие Киеву требуется весьма и весьма в немалых объемах. К примеру, США отправили на Украину 31 танк М1 Abrams. А ВСУ требуется как минимум 1300.

Великобритания в плане поддержки Украины отметилась самыми громкими заявлениями и речами. Но поставила Киеву только 14 танков Challenger 2, из которых один уже утрачен, а половина неисправна. Остальные увязли в грязи, поскольку вес этой боевой машины избыточен для любых грунтов, за исключением каменистых. Более того, в Лондоне не рекомендуют ВСУ использовать эти танки на переднем крае. И это, пожалуй, один из самых ярких примеров оказания военной помощи Украине со стороны Запада.

Главный вывод — ведение боевых действий ВСУ в зоне спецоперации тотально зависит от поддержки Запада. Киев не может даже в малой степени обеспечить потребности национальных Вооруженных сил.

А пока нет никаких убедительных свидетельств тому, что на Западе развязывается некий рог изобилия, из которого в ближайшее время польются истребители, танки, самоходные артиллерийские установки, снаряды, мины, зенитные управляемые ракеты. Тем более, совершенно очевидно, что этого не произойдет в ближайшие месяцы.

Что еще может помешать Киеву?

Так что слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля «именно этой весной, этим летом и до осени будет решен исход конфликта на Украине» не имеют под собой материальной основы. Может, что-то и решится, но крайне сомнительно, чтобы в пользу Украины.

«Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом», — отметил Боррель. Вот вероятность этого события весьма и весьма высока.

Кроме того, нельзя исключать, что на конфликт на Украине «черными лебедями» могут наложиться события и в других регионах мира, которые сильно отвлекут внимание Запада от поддержки Киева.

К примеру, те же хуситы могут окончательно парализовать судоходство не только в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, но и оказать большое влияние на переходы морем торговых караванов вокруг мыса Доброй Надежды. Большой резонанс в европейских странах и США может вызвать поражение эсминцев и фрегатов ВМС коллективного Запада противокорабельными ракетами. К тому же движение «Ансар Аллах» заявило о наличии у своих формирований гиперзвукового оружия. И не стоит относится к этому сообщению легкомысленно и отмахиваться от подобных известий. Так что главные события в Баб-эль-Мандебском проливе еще впереди.

Кроме того, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не дал ответа и на главный вопрос — возможна ли в принципе военная победа над ядерным государством? Прецедента в мировой истории еще не было. Вьетнам и Афганистан в отношении США нельзя считать убедительными примерами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).