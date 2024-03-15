«Киев не может дожидаться выборов в США»: В Европе сказали, когда кончится конфликт на Украине Глава дипломатии ЕС Боррель: исход конфликта на Украине будет решен до осени

Следующие месяцы станут решающими в конфликте на Украине. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что западные страны не должны откладывать вопросы, связанные с оказанием поддержки Киеву. США и Евросоюз на этой неделе объявили, что предоставят новые пакеты финансирования. Ранее президент Украины заявлял, что ВСУ смогли остановить продвижение российской армии, но главком Сырский с ним не согласился.

Следующие несколько месяцев будут решающими в конфликте на Украине, именно поэтому западные страны не должны откладывать решение вопросов, связанных с оказанием военной помощи Киеву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Такое заявление он сделал после встреч с американскими политиками в Вашингтоне, слова Борреля приводит агентство Reuters.

«Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов следующих выборов в США», — отметил дипломат.

Он считает, что «до осени на Украине все будет решено».

По словам Борреля, на встречах он также поднимал вопрос возможных последствий победы России. Глава дипломатии ЕС считает, что если Москва одержит верх, она якобы «на этом не остановится».

«Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее», — добавил Боррель, уточнив, что ЕС и США наращивают промышленные мощности в сфере обороны.

«Никто не заменит США»

При этом глава европейской дипломатии уверен, что ЕС не сможет конкурировать с США в объемах вооружений и в одиночку обеспечивать Киев всем необходимым. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании PBS.

«Никто не может соперничать с армией и военным потенциалом США. И безусловно, если вы [Вашингтон] перестанете это делать, никто другой не сможет занять ваше место», – подчеркнул Боррель.

Во время поездки в Вашингтон глава евродипломатии встретился с членом палаты представителей от республиканцев Доном Бэконом, пишет агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. По его словам, Боррель в беседе с Бэконом сказал, что «через несколько месяцев Украина может оказаться в невыносимой ситуации», а это, в свою очередь, отразится на безопасности стран Европы.

Похожего мнения придерживаются и в самой Америке. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что без дополнительных ассигнований Киев ждет «гораздо более мрачное будущее».

«Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — подчеркнул Бернс.

Он добавил, что у Киева заканчиваются снаряды, а у США — время на оказание военной помощи. При этом, по словам Бернса, если поддержка возобновится, у Украины появится возможность удерживать линию фронта до конца 2024 года — начала 2025 года.

«Этого просто недостаточно»

12 марта помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Штаты передадут Украине новый пакет помощи — Киев получил $300 млн. Это первый транш с тех пор, как в январе Америка приостановила поставки оружия в связи с исчерпанием средств на эти цели.

В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи носит уникальный характер и связан с необходимостью «экстренной поддержки». Однако президент США Джо Байден все равно посчитал выделенные средства недостаточными и призвал конгресс немедленно согласовать законопроект о помощи Украине.

Евросоюз при этом пришел к соглашению выделить дополнительные €5 млрд для пополнения Европейского фонда мира в 2024 году. Однако, как позже выяснила газета Politico, эти деньги оказались «миражом». По данным издания, большая часть суммы — это стоимость поставок, которые Киеву уже обещали раньше. Собеседники издания из числа дипломатов не смогли ответить на вопрос, сколько будет выделено новых денежных средств. Многие из них считают, что «теоретически это может быть и ничего».

Ситуация на фронте стала «лучше»

11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BFM TV, что ВСУ смогли остановить продвижение российской армии.

«Ситуация намного лучше, чем была в последние три месяца», — добавил Зеленский.

Лидер Украины при этом не отрицал, что армия сталкивается с нехваткой боеприпасов. Однако его слова об успехах ВСУ фактически опроверг главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Он заявил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной практически на всех участках.

Не согласен с Зеленским и журналист Дэвид Бреннан. В своей статье для Newsweek он подчеркнул, что «российские войска все еще продвигаются вперед в районах наиболее интенсивных боевых действий в Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях».