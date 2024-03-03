«Рискует потерпеть серию поражений». Почему Киев не может планировать военные операции Полковник Ходаренок: ВСУ не могут планировать операции даже на ближайшую перспективу

Политическое и военное руководство Украины оказалось в затруднительной ситуации, столкнувшись с отсутствием какой-либо плановости в поступлении вооружения и финансовых ресурсов от коллективного Запада. В таких условиях украинский Генштаб не может планировать действия ВСУ даже на ближайшую перспективу. Как будет действовать Киев в этой ситуации и почему нажим на ВСУ на всех направлениях в скором времени только усилится — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Многочисленные «Рамштайны» так и не привели к созданию какого-либо органа, у которого были бы конкретные планы — что, когда и в каких объемах будет передано Вооруженным силам Украины.

В подобных условиях Генеральный штаб ВСУ просто не в состоянии планировать операции и боевые действия на ближайшую перспективу, то есть хотя бы на кампанию. Да и как можно заниматься стратегическим планированием, если нет ясного представления о том, какими людскими резервами и материальными ресурсами будут располагать ВСУ в ближайшее время?

Согласно классике стратегии, победа над сильным противником в вооруженном противоборстве большого масштаба не может быть достигнута одноразовым стратегическим усилием действующей армии и флота, проведением одной или нескольких, даже очень крупных, стратегических операций. Подобные задачи решаются в рамках либо одной, либо нескольких военных кампаний.

Кампания — это система одновременных и последовательных операций различного вида и масштаба, объединенных общими военно-политической и стратегической целями и единым замыслом.

При разработке кампаний надо определить направления сосредоточения основных усилий, распределить силы и средствы по стратегическим направлениям, определить состав и порядок создания стратегических группировок, их возможные задачи, очередность и время применения сил и средств, основы взаимодействия и так далее. Как это могут сделать в ВСУ, если совершенно неясно, какими ресурсами они будут располагать в ближайшее время?

Иными словами, элемент стратегического планирования в Генеральном штабе Украины отсутствует по определению. Решения там принимаются сугубо по текущей обстановке. Вести вооруженную борьбу в конфликте высокой интенсивности в таких условиях дело весьма сложное, если не бесперспективное.

Не менее сложное положение и у политического руководства Украины. К примеру, в качестве рабочей версии можно предположить, что Москва на данном этапе не против мира с Украиной в обмен на территории (четыре области и окончательную фиксацию в мирном договоре статуса Крыма).

Если допустить, что президент Украины Владимир Зеленский гипотетически может согласиться с таким предложением, то на этом пути для украинского президента есть, по меньшей мере, два препятствия:

«Меня на Украине запишут в национальные предатели»

«Так я же лично исключил сам факт возможных переговоров с Москвой»

В этом случае возможны следующие развилки.

Президент Украины окончательно отказывается от предложений «мир в обмен на территории» (и даже мысли об этом) и намеревается продолжать вооруженную борьбу до последней капли крови последнего украинца. Военная помощь от Запада в этом случае может поступить на Украину, а может и не поступить — или поступить не в тех объемах, которые требуются для победы.

В этом случае Украина рискует потерпеть серию чувствительных поражений на фронтах, понести значительные потери в личном составе (которые могут оказаться критическими для населения страны) и в итоге получить существенное ужесточение требований Москвы при заключении мирных договоренностей. Речь при подобном раскладе уже может пойти далеко не о четырех областях Украины, а о гораздо более плохих для Киева условиях.

И в этом плане перед президентом Украины стоят достаточно острые вопросы — что делать и как себя вести? Отдать четыре области и сохранить государственность и суверенитет Украины или же продолжить вооруженную борьбу и при отсутствии военной помощи от Запада в необходимых объемах (что вовсе не исключено) потерпеть гораздо более тяжелое поражение (а намеки на это уже зазвучали на фронтах СВО).

Только один пример. Для того, чтобы вести хотя бы на равных борьбу с Воздушно-космическими силами России (не говоря уже о господстве в воздухе, необходимом для проведения наступательной операции), Украине требуется не менее 200 многофункциональных истребителей F-16. Представить факт передачи ВСУ такого количества боевых машин, да еще с подготовленными пилотами, наземным персоналом и средствами авиационного поражения, да в короткие сроки, весьма трудно. США какие-то 30 танков поставляли чуть ли не год. А без истребителей все возможные планы операций и боевых действий ВСУ останутся только намерениями.

К тому же Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что Россия намерена решить все задачи специальной военной операции. А это означает, что нажим на ВСУ на всех направлениях в ближайшее время только усилится, причем многократно.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).