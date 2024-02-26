Удары по кораблям, атаки БПЛА, поражение самолетов. Каких «сюрпризов» ждать от ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Насколько реально, что украинские войска смогут перейти в новое наступление, что им для этого нужно и каких ударов можно ожидать от Киева в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», — рассказал глава украинского государства. Слова Владимира Зеленского на данном этапе следует рассматривать как исключительно укол информационного успокоительного всем слоям украинского общества.

Президенту Украины (исходя из реалий военно-политической обстановки) сегодня гораздо целесообразнее рассуждать не о наступательных операциях ВСУ, а о создании и совершенствовании системы оборонительных рубежей, системы ПВО и ПРО на театре военных действий, системы оперативных инженерных заграждений.

Что Киеву нужно для контрнаступления?

Для проведения наступательной операции оперативного-стратегического уровня Вооруженным силам Украины требуется создать необходимые группировки войск и сил, осуществить их оперативно-стратегическое развертывание, организовать огневое поражение противника, подготовить войска и силы к действиям по плану операции.

Для подобной операции требуется завоевать господство в воздухе и иметь необходимые запасы боеприпасов, управляемых ракет и других материальных средств. Одних снарядов (правильнее говорить, готовых выстрелов к орудиям калибра 122 мм, 152 мм и 155 мм) для такой операции надо иметь 12-15 млн штук. Запад же пока не поставил ВСУ и одного миллиона снарядов.

Что касается завоевания господства в воздухе, то для достижения этих целей Воздушным силам Украины потребуется сотни многофункциональных истребителей F-16. Пока же озвучивается информация о том, что к лету на Украину могут прибыть первые 12 самолетов F-16. А истребителей ВСУ надо в десять-пятнадцать раз больше, и это как минимум. К тому же все эти машины должны быть обеспечены всем необходимым набором авиационных средств поражения, исходя из ведения напряженных боевых действий в течение как минимум 30 суток. Когда у Владимира Зеленского появится подобная сила, это большой вопрос.

Кроме того, украинским частям и соединениям бессмысленно бросаться в атаки и контратаки, пока не будет решена проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Пока же ничто не говорит о том, что ВСУ хотя бы создали предпосылки для решения этой важнейшей проблемы.

Что касается создания ВСУ необходимых группировок войск и сил для проведения наступательной операции, то мало того, что на Украине для этого требуется провести очередную волну мобилизации, так и надо оснастить всем необходимым оружием и техникой призванных военнослужащих. А с последним будут очевидные проблемы.

Пока президент Украины Владимир Зеленский не решит всех перечисленных проблем, все разговоры о возможном проведении наступательных операций ВСУ не более чем сотрясение воздуха.

Попытаются вызвать резонанс

Что же касается «сюрпризов» для России, о которых говорил глава украинского государства, то это, скорее всего, продолжение действий ВСУ в тех сферах, которые влекут за собой большой общественный резонанс для Москвы, то есть продолжение атак крупных надводных кораблей Черноморского флота безэкипажными катерами, удары беспилотных летательных аппаратов по объектам инфраструктуры в глубине территории России (1000 км и более), поражение важных воздушных судов ВКС РФ.

Могут быть и другие сюрпризы. К примеру, ВСУ могут (или уже это сделали) довести до готовности к боевому применению зенитную ракетную систему С-200В, снятую на Украине с вооружения около десяти лет назад. Образцов этого вооружения и зенитных управляемых ракет на Украине сохранилось достаточно много, с наличием специалистов нет проблем, на Украине было целое училище (в Днепропетровске), которое готовило офицеров для эксплуатации ЗРС С-200В. Разумеется, силами кружка «умелые руки» довести до готовности систему, снятую с вооружения около 10 лет назад, вряд ли возможно. Однако если за дело берется государство, то решить подобную задачу можно сравнительно быстро (да еще и в относительно мобильном варианте).

На выходе ВСУ получают зенитную ракетную систему с дальней границей зоны поражения в 240-255 км. Гипотетическое поражение воздушных судов класса Ил-76/Ан-124 (а тем более если самолет загружен под завязку личным составом) будет неизменно вызывать значительный резонанс в российском обществе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

И, наконец, несколько слов о поступлении в ВСУ западной техники. К примеру, на днях американские танки М1 Abrams впервые были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. США объявили о передаче ВСУ 31 машины этого типа еще в январе 2023 года.

Во время боев за Авдеевку Украина уже потеряла одну бронемашину на базе танка Abrams — M1150 Assault Breacher. М1150 представляет собой инженерную машину разграждения на базе танка M1 Abrams, оснащенную минным плугом и удлиненными зарядами.

Даже если под Авдеевкой в бой будут введены все имеющиеся у ВСУ танки М1 Abrams (а это всего-навсего батальон), то никакого перелома в ведении боевых действий, разумеется, не произойдет. Вполне возможно, что всего за один день боев все американские танки будут утрачены.

Надо заметить, что новое оружие приносит успех в ходе своего применения только в одном случае — когда оно используется внезапно и массированно, и для его применения созданы все необходимые условия. То есть ВСУ надо иметь в боевом составе не 31 танк М1 Abrams, а 1300, и их ввод в сражение должен быть обеспечен действиями авиации, артиллерии, инженерных войск (практически всех видов ВС и родов войск) и должен быть закрыт вопрос борьбы с БЛА. А поскольку ничего этого на данном этапе в ВСУ не сделано, то действия нескольких М1 Abrams под Авдеевкой будут не более чем булавочным уколом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).