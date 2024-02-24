«Качественно иная армия»: как РФ переломила ситуацию на фронте к годовщине СВО Полковник Ходаренок: на фронтах СВО намечается коренной перелом в пользу РФ

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время ВС РФ смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал различные аспекты вооруженной борьбы в ходе СВО и рассказал о промежуточных итогах операции.

В настоящее время на полях сражений Украине противостоит качественно иная российская армия по сравнению с февралем 2022 года. Разительные отличия наблюдаются в боевом и численном составе Вооруженных сил, в уровне боеспособности и боеготовности, в организации тылового и технического обеспечения.

Но самое главное — морально-психологическое состояние личного состава воюющей российской армии, беспримерное мужество и героизм солдат, офицеров и генералов позволяют успешно решать поставленные военно-политическим руководством задачи, что убедительно доказывают последние события на переднем крае.

Выход из тупика

В прошлом году, после провала контрнаступления ВСУ, бывший тогда главнокомандующим украинской армией Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist рассказывал о позиционном тупике, возникшем на фронте.

«Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами», — утверждал украинский генерал. Нельзя исключать, что подобные выводы были во многом созвучны с мнением специалистов из ВС государств — участников НАТО, которые окружали Залужного.

Однако на прошлой неделе войска группировки «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева завершили прорыв долговременной глубоко эшелонированной обороны противника и штурмом овладели городом Авдеевка. А этот успех (военно-политическое значение которого оценено еще далеко не в полной мере) как-то сильно расходится с утверждениями экс-главкома ВСУ о позиционном тупике на фронтах СВО.

Помимо взятия Авдеевки, войска под командованием генерала Михаила Теплинского на днях ликвидировали плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки, с которым украинское руководство связывало столько надежд, считая его неприступной крепостью украинского духа и планируя с этого плацдарма дальнейшее наступление в направлении Крымского полуострова.

Оказывается, успешно воевать можно и в таких условиях. Все дело, как, впрочем, и обычно, заключается только в умении. А оно у российских генералов явно присутствует.

Советское против западного

Можно до определенной степени говорить и о дискредитации западной военной стратегии и оперативного искусства, поскольку именно на этих догматах на протяжении последних десятилетий воспитывался высший офицерский состав Вооруженных сил Украины. Именно на них молились, разбивая лбы, во всех штабах ВСУ, планируя операции и боевые действия. И, как результат — ни одного успеха, который можно было бы отнести к результатам оперативно-стратегического уровня. А вот чувствительных поражений за последнее время у ВСУ более чем достаточно. Авдеевка уже шестой город, отбитый российской армией у ВСУ.

А вот советская/российская военная школа, о которой с таким пренебрежением до последнего времени рассуждали в Киеве, и в этом конфликте оказалась на недосягаемой для ВСУ высоте.

Но ведь произносили же в украинской армии с нескрываемой гордостью, когда рассказывали о биографиях своих генералов, — «советского/российского военного образования не имеет».

Вполне возможно, сегодня это и есть один из главных пороков высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины, что не имеет советского/российского военного образования, а учился в западных вузах, где могут научить разве что избивать страны третьего мира, а не сражаться с равным по возможностям противником.

Помимо всего прочего, украинское военно-политическое руководство очень надеялось на западное вооружение и технику. Перед каждым полученным танком и бронетранспортером западного образца руководство министерства обороны Украины вставало в коленопреклоненные позы и целовало гусеницы, искренне полагая, что именно это чудо-оружие позволит в самые короткие сроки разгромить орды с Востока.

Однако не задалось с самого начала. Несмотря на весьма высокие характеристики западных образцов вооружения и военной техники, в ходе боевых действий проявились и существенные недостатки этого чуда-оружия.

Боевая техника должна быть простой в эксплуатации и в бою, ремонтопригодной, и самое главное — поступать в войска массированно, иными словами, в большом количестве. Далеко не все образцы западного вооружения соответствуют этим весьма простым критериям.

А вот российская техника в полном объеме соответствует нормам ведения большой континентальной войны. И это убедительно продемонстрировано на полях сражений.

Идеологические ошибки

Наконец, украинское руководство допустило просто фатальные ошибки в идеологическом плане, которые рано или поздно приведут его не только к крушению, а, возможно, и к полному исчезновению с политической карты мира.

Все действия украинских властей за последние десятилетия наверняка впоследствии будут основой разделов в учебниках по политической шизофрении и слабоумию — и это без особого преувеличения.

Последние шаги руководства Украины (махровый пещерный национализм, переписывание истории, преследование российской культуры и языка, издевательства и глумление над русскими как народом и нацией) только мотивируют российских граждан на вступление в ряды Вооруженных сил. А это рано или поздно для властей Украины кончится катастрофой.

В этом плане можно сказать и следующим образом. К примеру, снесли на Украине памятник Александру Пушкину — в результате 10 тыс. добровольцев записались в ряды российской армии. Уничтожили радикальные националисты памятник командующему 1-м Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны генералу армии Николаю Ватутину — еще 10 тыс. добровольцев прибыло на передний край. Переименовали в Киеве улицу Булгакова в честь Вахтанга Кикабидзе (для Киева это, разумеется, равновеликие фигуры) — еще 10 тыс. добровольцев подали документы на вступление в ряды ВС.

То есть украинское руководство своими собственными руками и действиями способствует мобилизации российского общества.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).