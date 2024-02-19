«Так легко и до Львова дойти»: чего ждать после взятия Авдеевки Полковник Ходаренок: ВС РФ важно развить успех до новых поставок оружия ВСУ

Российские войска на прошлой неделе завершили прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника и штурмом овладели городом Авдеевка — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом ВСУ. Почему украинским военным не стоит говорить о «выравнивании» фронта и как будет развиваться ситуация дальше — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Паническое бегство ВСУ»

В ходе ожесточенных и кровопролитных уличных боев, окончательно сломив сопротивление противостоящей группировки противника, российские войска штурмом овладели Авдеевкой, превращенной украинскими войсками практически в неприступную крепость.

Что же касается оценок этого чувствительного поражения украинским экспертным сообществом и руководством ВСУ, то, по их мнению, армия осуществила «вывод подразделений из Авдеевки» или же «военные завершили выход из города Авдеевка». В общем, ничего страшного, все по плану, никакой катастрофы.

Как утверждают источники ВСУ, «военная операция прошла успешно. Нет окружения, самое главное для наших подразделений, линия фронта выровнялась. Настроение у наших военных нормальное, и они понимают, что это была необходимость».

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский считает, что решение покинуть город было принято «исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки и во избежание окружения». Словом, по его мнению, это была заранее спланированная и подготовленная операция по выравниванию линии фронта.

Что касается «выравнивания», то, напомним, этот термин систематически применялся пропагандистскими органами нацистской Германии в ходе отступлений Вермахта с занимаемых позиций в годы Великой Отечественной войны.

И употребление подобных выражений со стороны украинских военных все же не стоит считать осмотрительным.

На самом деле, «решение покинуть город» вылилось отнюдь не в спланированный и организованный отход частей и соединений ВСУ из Авдеевки на заранее подготовленные оборонительные рубежи, который впоследствии в ВСУ могли бы поставить в качестве образца оперативного маневра.

Потерявшие управление подразделения и части ВСУ дезорганизовано и в беспорядке поспешно отступили из города через узкую горловину готовящегося окончательно замкнуться окружения, которая к тому же была заминирована системой дистанционного минирования «Земледелие» и находилась под постоянным и мощным огневым воздействием российской авиации и артиллерии. Как отмечают очевидцы, в зоне боевых действий на каждый из участков местности площадью всего несколько квадратных метров падала мощная фугасная авиабомба с модулем УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции).

По свидетельствам участников боев, и без того плохо организованный отход ВСУ из Авдеевки очень скоро превратился просто в паническое бегство, в ходе которого украинские военные бросали вооружение и военную технику, материальные средства, несли значительные потери в личном составе.

Оправдания украинских военачальников

Незадолго до оставления Авдеевки Сырский сказал, что «жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии». К оригинальным выражениям на той же Украине слова главкома явно не относятся. Давно отставленный от дел министр обороны Алексей Резников еще в июле прошлого года тоже приговаривал — «главное для нас — жизни наших солдат».

Звучит это, безусловно, красиво и гуманистично, но со времен взятия Трои еще никто из полководцев в ходе ведения вооруженной борьбы не додумывался до озвучивания подобных формулировок. Украинская сторона в этом плане, безусловно, первооткрыватель.

Главное на войне — добиться выполнения поставленных политических и военных целей. Все остальное вторично. Хорошо, конечно, если этого удается достичь сравнительно небольшими потерями в личном составе и материальной части. Но так, к сожалению, бывает далеко не всегда.

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Представим только на минуту — командующий войсками Западного фронта генерал армии Георгий Жуков в октябре 1941 года, в самые критические моменты Московской стратегической оборонительной операции, докладывает товарищу Сталину: «Главное для нас – не оборона Москвы, товарищ Верховный главнокомандующий, а сохранение жизни и здоровья военнослужащих Красной Армии».

Или же генерал Филипп Петен, вступивший в командование французскими войсками в разгар Верденского сражения 1916 года, когда положение выглядело уже безнадежным, сумел практически в безвыходной ситуации организовать устойчивую оборону. Задачи войскам, изложенные в его приказе № 1, заключались в следующем: «остановить во что бы то ни стало наступление противника и безотлагательно вернуть все захваченные им участки местности». О сохранении жизни и здоровья военнослужащих французской армии речь в этом документе не шла.

И таких примеров из истории войн и военного искусства можно приводить множество.Так что, когда украинские военачальники рассуждают о сбережении жизней своих военных, то это можно расценить только как попытки политического и военного руководства в Киеве оправдать допущенные просчеты и поражения.

С другой стороны, флаг им в руки. Сдал Запорожье, Харьков, Днепр — зато сохранил жизни бойцов и командиров ВСУ. Так легко и до Львова дойти.

Что дальше?

Украинская сторона утверждает, что подразделения и части ВСУ отошли на заранее подготовленные позиции. Однако в сравнении с Авдеевкой и ее окрестностями эти оборонительные рубежи, вне всякого сомнения, будут представлять собой далеко не столь развитую в инженерном отношении долговременную оборону. Все-таки в оставленном городе ВСУ укреплялись в течение долгих лет, и оборудовать таким же образом новые оборонительные рубежи противнику на вряд ли удастся, да тем более еще и в ограниченные сроки.

И это создает самые благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, развития достигнутого под Авдеевкой успеха. К тому же Авдеевка представляет собой центр коммуникаций. Дороги через этот город идут в западном направлении на Курахово и Покровское, далее к северу — на Павлоград и Харьков, к западу — на Запорожье, к югу — на Угледар. Так что вполне возможно, что в самом ближайшем времени бои завяжутся на этих направлениях и в окрестностях перечисленных населенных пунктов.

Особенно важно российской армии добиться значимых успехов оперативного и оперативно-стратегического масштаба до возобновления поставок ВСУ западного вооружения и военной техники в значительных объемах.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).