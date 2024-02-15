«Представьте, что Украина потеряла побережье Черного моря»: чем может закончится СВО Фриман: Россия продиктует условия мира после потери ВСУ выхода к Черному морю

Москва назовет свои условия мира с Украиной, когда ВСУ лишатся выхода к Черному морю, считает бывший помощник министра обороны США Фриман. По его словам, в таком случае президент РФ потребует, в том числе нейтрального статуса для Украины и защиты русскоязычного населения. Основной выход к Черному морю у Украины — через Одессу. Этот город Путин неоднократно называл «русским» и заявлял, что «все об этом хорошо знают». В интервью журналисту Карлсону президент напомнил, что Украина после распада СССР получила в подарок от России — Причерноморье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Выход к Черному морю

Россия продиктует условия мирного соглашения Украине после потери ВСУ выхода к Черному морю. Такое мнение высказал бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман в ходе обсуждения на YouTube-канале Duran.

«Представьте, что Украина потеряла побережье Черного моря. Что мы будем с этим делать? Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, и приглашение обсудить новую архитектуру безопасности в Европе», — сказал Фриман.

У Украины есть возможность выхода к Черному морю через Одессу. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года» в декабре называл этот город — русским.

«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую», — заявил Путин.

Одесса — русский город

Тогда же президент России заявил, что весь жители Юго-Востока Украины всегда были пророссийски настроенными, поскольку эти территории исторически являются российскими. По мнению Путина, «в Турции хорошо знают», что территория Причерноморья в результате русско-турецких войн отошла к России, а Украина к этим землям не имеет отношения.

При этом, как обратил внимание российский лидер, Владимир Ленин «передал все Украине при формировании Советского Союза».

«Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть, Юго-Восток [Украины], — пророссийская. Для нас это тоже было важно», — отмечал Путин.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России еще раз объяснил, что после развала СССР Украина получила в подарок от России огромное количество территорий, не имевших к ней никакого отношения, «прежде всего Причерноморье».

Подталкивание к переговорам

Западные СМИ стали все чаще писать о подталкивании властей Украины со стороны ее основных союзников к переговорам с Россий осенью — после начала войны между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем. 4 ноября телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщил, что американские и европейские чиновники начали «втихаря» обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией и то, каким образом такой подход поможет завершить конфликт.

По данным телеканала, в октябре представители более 50 стран, поддерживающих Украину, обсуждали возможность компромисса, на который Украине придется пойти ради заключения некой сделки с Россией. В том числе на тот момент президент США Джо Байден беспокоился из-за высоких потерь личного состава ВСУ и техники.

18 ноября журнал Foreign Affairs написал, что США вместе с европейскими партнерами должны начать обсуждать с Украиной стратегию, которая строится на переговорах с Россией. На тот момент контрнаступление ВСУ застопорилось и желание продолжать помогать Киеву начало ослабевать как в США, так и в Европе.

Украина должна согласиться на переговоры с Россией, не пытаясь вернуть себе прежние территории, написал обозреватель газеты The New York Times Серж Шмеман 27 декабря. Тогда он напомнил про заявление на от момент главкома ВСУ Валерия Залужного, что конфликт зашел в тупик и украинской армии вряд ли удастся осуществить прорыв.

В декабре немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в интервью Die Welt выразил мнение, согласно которому украинские военные готовят в 2024 году новое контрнаступление. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сменил главкома ВСУ — им стал Александр Сырский вместо Валерия Залужного. В первом же опубликованном интервью новый главком обявил о том, что ВСУ переходят к стратегической обороне.