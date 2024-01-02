Один человек погиб, семь пострадали. Как прошел новый день обстрелов для Белгорода Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода погиб мужчина

Один человек погиб при ракетной атаке на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина умер от осколочных ранений после того, как рядом с его автомобилем разорвался снаряд. Семь человек за день получили ранения в результате обстрелов. Всего в Белгородской области был зафиксирован прилет 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, погиб один мужчина, еще семь человек пострадали. Об этом сообщили Минобороны РФ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили над регионом 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Атака велась тремя волнами: около 12, 13 и 14:30 часов. Сначала был зафиксирован прилет четырех ракет, затем — пяти, позднее — еще восьми. Оборонное ведомство обвинило в ударах «киевский режим».

Как сообщил Вячеслав Гладков, при первой атаке осколочные ранения рук и ног получил мужчина. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

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Женщина получила рваную рану левой кисти, она отказалась от госпитализации.

«В Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское», — также сообщил об итогах второго удара Гладков.

Смерть настигла в автомобиле

При третьем ударе погиб человек.

«Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — рассказал об обстоятельствах губернатор Гладков.

Пять человек пострадали: двоих в областную клиническую больницу забрала скорая помощь, двое пострадавших от госпитализации отказались.

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«Еще одна пострадавшая доставлена в травмпункт. Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной», — сообщил Вячеслав Гладков.

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В результате третьей атаки повреждения получили частные дома, четыре автомобиля и автобус.

Перед каждым налетом в Белгороде срабатывала сирена ракетной опасности.

Эскалация растет

За последние дни это второй массовый обстрел Белгорода. 30 декабря город попал под сильнейший обстрелов с начала спецоперации. По последним данным, жертвой атаки стали 25 человек, еще 108 пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, использовались ракеты «Ольха», а также снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военнослужащими в военном госпитале им. А. Вишневского в Москве сказал: «То, что произошло в Белгороде, — это, безусловно, теракт».

«Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется», — сказал Путин.

Удар по Белгороду 30 декабря был нанесен после массированной атаки по украинским городам в ночь на 29 декабря со стороны ВС РФ, при которой погибли не менее 30 человек и больше 160 пострадали.

В Воздушных силах ВСУ утверждают, что массированный удар по Украине был нанесен также в ночь на 2 января. По сообщениям украинских властей, погибли пять человек, пострадали больше ста. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по стране было запущено 62 крылатые ракеты Х-101/555/55 «Калибр», 35 ударных БПЛА «Шахед» и десять аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».