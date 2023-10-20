«Это сигнал для России»: США провели взрыв на ядерном полигоне в день решения Госдумы по ДВЗЯИ

Национальное управление ядерной безопасности США 18 октября устроило испытания с химическим взрывом в подземном тоннеле на ядерном полигоне в Неваде. Их целью было «улучшение способности США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». Испытания прошли именно в тот день, когда Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Было ли это случайным совпадением – в материале «Газеты.Ru».

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) 18 октября провело испытания с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз». Об этом сообщило американское Минэнерго на своем сайте.

«Команда, возглавляемая NNSA, провела подземный химический взрыв на полигоне в Неваде с целью улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру», — говорится в публикации.

В проведении испытаний приняли участие ученые из нескольких научных центров и лабораторий страны. Как сообщается, эксперимент позволил проверить новые модели прогнозирования взрывов и алгоритмы их обнаружения.

«Такие эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей ядерного нераспространения США. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных испытаний ядерных взрывных устройств», — прокомментировала заместитель главы NNSA по оборонному ядерному нераспространению Кори Хиндерштейн.

По данным ТАСС, США намерены провести в 2024 финансовом году два субкритических ядерных испытания (эксперимента с участием оружейных компонентов и материалов, в которых не возникает цепной реакции). До конца нынешнего десятилетия они планируют проводить по три таких эксперимента в год. Эти намерения не противоречат Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Что такое ДВЗЯИ? 10 сентября 1996 года на Генеральной ассамблее ООН приняли Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Согласно документу, участники обязуются не производить ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте и предотвращать их в своем государстве и на подконтрольных территориях.



183 страны подписали соглашение (Индия, Пакистан и КНДР отказались). Ратифицировали договор 164 государства, кроме США, КНР и Израиля. Чтобы он начал действовать, необходимо согласие и ратификация 44 стран, которые в момент обсуждения обладали ядерным потенциалом и техникой. Поскольку соглашение достигнуто не было, договор в силу не вступил. Однако страны ввели мораторий на ядерные взрывы.



Россия и США подписали договор, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет.

«Полыхает везде от такого отношения»

Указанные испытания США провели в день, когда Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. За проголосовали 438 депутатов.

Свое решение депутаты объяснили «хамским отношением к обязанностям по поддержанию глобальной безопасности» со стороны США, которые не ратифицировали документ более 20 лет.

«Вдумайтесь, 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью. Цинизм, двойные стандарты, полыхает везде от такого отношения. Возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла закон после слов президента Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» о том, что Москва может отозвать ратификацию договора.

«Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали — в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно», — сказал президент.

Сигнал для России

Обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон отмечает, что испытания были проведены на законных основаниях, но вызывают опасения, потому что «могут быть неверно истолкованы» и могут привести к «новой гонке вооружений между ядерными державами».

«Учитывая, что Россия обвиняет США в подготовке к проведению ядерных испытаний, а США обвиняют Россию в несоблюдении договоренностей, стороны должны участвовать в дискуссиях, которые позволят принять меры по укреплению доверия», — цитирует агентство исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла.

Испытания могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, считает старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг:

«В течение следующих нескольких дней Кремль может сказать, что американцы проводят испытания, а у России нет возможности убедиться, что они не являются ядерными».

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович в беседе с «Лентой.ру» допустил, что произошедшее может быть сигналом России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем.

«Однако пока нет уверенности в том, что такие испытания в принципе у нас планируются, а если и планируются, то будут осуществляться без соответствующей информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания», — сказал эксперт.

По его мнению, время проведения эксперимента вряд ли подгадывали к принятию закона в РФ, такие вещи готовятся заблаговременно. Близкий к Госдепу источник подтвердил «Ъ», что взрыв был запланирован «задолго до того, как стало известно, что Россия может отозвать ратификацию договора».

Реакция Вашингтона

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность после того, как стало известно о планах России отозвать ратификацию ДВЗЯИ, сообщало Reuters.

«Подобный шаг любого государства, подписавшего соглашение, без необходимости ставит под угрозу глобальную норму о запрете ядерных взрывных испытаний», – заявили в Госдепе.

По мнению источника в американском ведомстве, Москве нужно добиваться «равного положения» с Вашингтоном, не прибегая к «безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принудить другие государства». Он добавил, что американская сторона рассматривает намерение РФ по отмене ратификации ДВЗЯИ как «способ усилить давление» на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.