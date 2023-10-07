«Способ усилить давление». США не понравились планы России об отмене на запрет ядерных испытаний

Госдеп назвал «безответственной риторикой» планы России отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. В Вашингтоне считают, что это способ надавить на партнеров Украины и добиться прекращения поставок оружия. В РФ заявляли, что потенциальный отказ от соглашения – это «зеркальный ответ» США, а депутат Швыткин связывал его с испытаниями ракеты «Буревестник». Генсек ООН призвал все страны «без отговорок» ратифицировать договор. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Подобный шаг любого государства, подписавшего соглашение, без необходимости ставит под угрозу глобальную норму о запрете ядерных взрывных испытаний», – заявил он.

По мнению американского внешнеполитического ведомства, России следует добиваться «равного положения» с США, не прибегая к «безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принудить другие государства».

Представитель Госдепа также заявил, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отмене ратификации ДВЗЯИ как «способ усилить давление» на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд выразил надежду на продолжение сотрудничества с Москвой. Он заявил, что Россия последовательно подтверждала свою поддержку соглашению с момента его создания и играет важную роль в работе организации, располагая вторым по величине в мире сегментом станций международной системы мониторинга.

«Было бы тревожно и крайне прискорбно, если бы какое-либо государство, подписавшее ДВЗЯИ, пересмотрело свою ратификацию», – подчеркнул Флойд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне сообщений о намерении России отозвать ратификацию призвал все ядерные державы «публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ». Об этом сообщил его представитель Фархан Хак.

По его словам, Гутерриш также ожидает от всех государств ратификации договора «без каких-либо оговорок», в особенности от стран, чья ратификация необходима для вступления соглашения в действие.

Что говорят в России

5 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», допустил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Он пояснил, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали это соглашение, и Москва может повести себя «зеркально».

На следующий день спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Совет нижней палаты российского парламента обсудит вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании. Он повторил тезис главы государства о том, что эта мера станет «зеркальным ответом» США. По словам главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, обсуждения состоятся 9 октября.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что возможный отзыв ратификации договора не означает, что Россия планирует провести ядерные испытания. Об этом также заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали договор, но не ратифицировали его. Отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания», – написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что поддерживает решение обсудить этот вопрос в Госдуме.

«С учетом того, что данный договор со стороны Соединенных Штатов Америки не ратифицирован, мы не можем быть безучастными к этому вопросу. Предполагается отозвать ратификацию с нашей стороны, то есть зеркально ответить.

Это связано с тем, что у нас успешно, как президент России, верховный главнокомандующий отметил, проводятся испытания российской ракеты «Буревестник», — объяснил политик.

Он выразил мнение, что Вашингтону «нужно потихоньку готовиться подписывать Акт о безоговорочной капитуляции», так как «мир изменился», а времена «политика одного диктатора лице США» закончились.

Кроме того, Швыткин допустил, что после решения России отозвать ратификацию договора США, напротив, могут пообещать ратифицировать его со своей стороны. По заявлению депутата, «верить Соединенным Штатам Америки никоим образом нельзя», а России следует в первую очередь опираться на обеспечение национальных интересов.