Минобороны премировало более 10 тыс. военных за уничтожение техники ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что более 10 тыс. российских военных получили выплаты за уничтожение или захват украинской военной техники. Ведомство подчеркнуло, что никак не ограничивает новые выплаты в зависимости от уничтоженного ранее оружия. 13 июня военные блогеры пожаловались Владимиру Путину на отсутствие выплат военным за подбитые танки. Путин обещал обсудить вопрос с военным ведомством.

С начала военных действий на Украине за захват или уничтожение 16 тыс. единиц военной техники наградили 10 257 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

«Никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует», – заявили в ведомстве.

Деньги перечисляют на основании приказов командиров воинских частей.

По данным Минобороны, в прошлом году за уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники выплаты получили более 7 тыс. военнослужащих ВС РФ. В 2023 году еще 3193 российских военных получили выплаты за уничтожение 4,4 тыс. единиц техники ВСУ.

Сколько платят

Минобороны заявило, что в 2023 году военным летчикам и операторам средств ПВО выплатили по 300 тыс. рублей за уничтожение 71 самолета и 45 вертолетов. Военнослужащие сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ получили по 100 тыс. рублей «за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ».

За уничтожение установки HIMARS и «Точка-У» Минобороны платит 300 тыс. рублей. В 2023 году было уничтожено 15 таких комплексов.

«Выплаты российским военнослужащим по 50 тыс. рублей произведены за уничтожение в 2023 году 1501 боевой бронированной машины противника, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок реактивных систем залпового огня», — сообщили в министерстве.

По 50 тыс. рублей получили военные, которым удалось перехватить ракеты из комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Смерч», «Ольха», «Ураган» и HIMARS (941 ракета) или уничтожить беспилотник (1,2 тыс.).

«На запорожском и южнодонецком направлениях осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО», — уточнили в ведомстве.

По 200 тыс. рублей вручили военнослужащим военно-морских сил, которые уничтожили украинские беспилотные быстроходные катера, атаковавшие цели в Крыму.

Вознаграждения обсудили с Путиным

13 июня на встрече президента Владимира Путина с военкорами Семен Пегов (WarGonzo) заявил, что военнослужащим не переводят обещанные выплаты за подбитые танки и самолеты.

«Я не знаю ни одного бойца, который получил бы выплату за подбитый танк, за уничтоженный укрепрайон. Хотя это все анонсировалось, все это знают и даже как-то немного смеются друг с другом: почему обещали, но ничего этого нет», — сказал Пегов.

Он указал, что какие-то вопросы о выплатах по ранениям и гибели военных решаются в рабочей группе секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака «в ручном режиме».

«То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня, — ответил Путин. — Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны».

15 июня российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплатить по миллиону рублей за каждый подбитый на Украине танк Leopard или Leopard-2.

«Все, что мы можем сделать для нашей советской армии, простите, российской армии, мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть — мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам — мы это сделаем», — заявил Лепс.

К их обещаниям присоединилась телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. Басков в комментарии «Фонтанке.ру» сказал, что решение о выплатах — совместное решение с Минобороны и «Русской медиагруппой».

Согласно данным Минобороны от 15 июня, российские войска с начала военной операции уничтожили 9994 танка и иные бронемашины, 5,1 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 444 самолета, 238 вертолетов, 1,1 тыс. машин РСЗО, 426 зенитных ракетных комплексов и другую технику.