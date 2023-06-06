«Вспоминают его, как родного»: Прилепин и его погибший соратник Шубин награждены орденами Мужества

Ордена Мужества удостоились писатель и общественник Захар Прилепин и его соратник Александр Шубин. Автомобиль, в котором они находились взорвался 6 мая. Свою вину признал 29-летний уроженец Украины, заявив, что работал по наводке украинских спецслужб. В результате покушения Шубин скончался, а писатель получил множественные переломы нижних конечностей.

Российский президент Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя Евгения (Захар — псевдоним) Прилепина и ветерана боевых действий в ЛНР Александра Шубина (посмертно).

Ровно месяц назад – 6 мая – в Нижегородской области во время движения подорвался автомобиль Прилепина, в котором находился сам писатель и его помощник Шубин. Взрыв был настолько мощный, что образовалась воронка, а машину перевернуло.

У Прилепина диагностированы множественные переломы, в тот же день ему провели операцию и поместили в медикаментозный сон. По данным «Известий», общественнику сделали, как минимум, четыре операции. Сейчас он проходит реабилитацию. Говоря о самочувствии 26 мая, писатель отмечал, что чувствует себя бодро.

2 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал фото с Прилепиным. Глава региона подчеркнул, что писателю сейчас нужно буквально заново учиться ходить после перенесенных операций и полученных травм.

Александр Шубин, который был соратником Прилепина, военным батальона «Оплот» Росгвардии, погиб.

«Вся деревня (вернее, обе соседские деревни) помнят про него, плачут о нем. Все вспоминают его, как родного. Он жил, будто он сам по себе был — праздник, и всем желающим хватало его тепла и щедрости», – написал в своем Telegram-канале Захар Прилепин 6 июня.

СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК («Террористический акт»). В день трагедии сотрудники МВД задержали подозреваемого по этому делу — 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова.

Во время допроса он признал свою причастность к подрыву автомобиля писателя. Пермяков заявил, что действовал в соответствии с приказом украинских спецслужб. Ранее мужчина уже был судим.

«В 2018-м был завербован украинскими спецслужбами, в 2022-м заехал на территорию Российской Федерации с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина», — рассказал Пермяков. По его словам, для преступления он использовал две противотанковые мины.

В то же время Служба безопасности Украины не подтвердила и не опровергла свою причастность к инциденту.

Источник РБК ранее рассказал, что Захар Прилепин недавно вернулся из зоны спецоперации на Украине. Якобы в январе Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на фронт. Он намерен, как пишет издание, вернуться туда после восстановления здоровья, что займет, как минимум, полгода.

Орден Мужества – это государственная награда, учрежденная в 1994 году, которую вручают тем, кто проявил мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Накануне представили к награде полицейских из Семеновского округа, которые 6 мая обнаружили и оперативно задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина.

«За высокий профессионализм в раскрытии преступлений и в связи с празднованием 305-летия российской полиции нижегородским сотрудникам органов внутренних дел вручили награды от правительства Нижегородской области», – говорится в Telegram-канале губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.