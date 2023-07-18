Крым атаковали 28 беспилотников

В ночь на 18 июля на востоке Крыма российская ПВО сбила девять БПЛА, а средства радиоэлектронной борьбы подавили еще 19, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. В Минобороны России подтвердили попытку атаки со стороны Украины, уточнив, что сбито было 17 БПЛА, и 11 подавлено. Пострадавших нет. Накануне два морских беспилотника атаковали Крымский мост, погибли два человека. Президент России Путин заявил, что Минобороны готовит предложения по ответу на этот теракт.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке 28 беспилотников на полуостров.

«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет»,

— сообщил он в своем Telegram-канале.

Он отметил слаженную работу военнослужащих и призвал жителей полуострова доверять проверенным источникам информации.

Детали Минобороны

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки БПЛА на полуостров. В военном ведомстве указали, что это была «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку».

«17 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще 11 БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», — отметили в ведомстве.

Также Минобороны сообщило, что пострадавших и разрушений нет.

Атака на Крымский мост

Накануне два морских беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры. В результате взрыва погибла супружеская пара, их дочь доставили в реанимацию. Были повреждены оба пролета автомобильной части моста, движение по ним было остановлено. В Национальном антитеррористическом комитете классифицировали инцидент как теракт. В ночь на 18 июля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по уцелевшей части моста возобновлено.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не подтвердил причастность Киева ко взрывам.

«Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения конструкций моста. Что касается комментариев про причины этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя», — заявил Юсов.

Вечером того же дня президент России Владимир Путин провел совещание по поводу происшествия. Он возложил ответственность за инцидент на Киев. По его словам, Россия ответит на теракт, в Минобороны по этому поводу готовят предложения.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения»,

— сообщил он.

Также он назвал взрыв бессмысленным с военной точки зрения, поскольку «мост давно не используется для военных перевозок».

На совещании также присутствовал вице-премьер Хуснуллин. Он сообщил, что для восстановления переправы построят временный 250-метровый мост, с которого большегрузные краны будут поднимать переплеты. Один из двух поврежденных пролетов автомобильной дороги планируют запустить к 15 сентября. Один пролет, по его словам, восстановлению не подлежит. Тем не менее, отметил он, повреждений опор моста нет. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.

В связи с терактом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

«Что касается нападения на мост, мы видели сообщения об инцидентах. Мы бы лишь напомнили всем сторонам, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены», — сказал Дюжаррик.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев волен сам решать, как воевать. «Конечно, Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы. <...> Что касается моста через Керченский пролив. Мы следим за этой ситуацией», — сказал он.