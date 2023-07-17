«Бессмысленный теракт». Россия ответит на удар по Крымском мосту

«Киевский режим» в ответе за взрыв на Крымском мосту, Россия ответит на эти действия украинской стороны, заявил президент Путин. Атаку на переправу глава государства назвал бессмысленной и жестокой. В настоящее время около 700 грузовиков ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Крыма. Для водителей организовали бесплатную воду и еду. Полностью движение на автомобильной части дороги Крымского моста должны запустить в ноябре. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ответ России

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за атаку на Крымский мост морскими беспилотниками на киевский режим, в ходе совещания, трансляцию которого вели в Telegram-канале «Кремль. Новости».

По словам главы государства, Россия даст ответ на взрыв переправы, в Министерстве обороны уже начали готовить предложения.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил президент, назвав произошедшее очередным террористическим актом со стороны Украины.

Путин также назвал взрыв бессмысленным с военной точки зрения, поскольку «мост давно не используется для военных перевозок». Также российский лидер подчеркнул, что противник поступил жестоко, потому что из-за подрыва погибли гражданские лица. Президент поручил оказать помощь пострадавшей при теракте девочке и ее родственникам.

Также Путин заявил, что ФСБ и СК РФ поручили разобраться с произошедшим на Крымском мосту. Кроме того, глава государства заявил об ожидании конкретных предложений по повышению безопасности движения на переправе, поскольку это уже второй по счету теракт на Крымском мосту (в начале октября 2022 года мост подорвали при помощи заминированного грузовика).

Дорожная ситуация

В онлайн-совещании по поводу взрыва Крымского моста принимали участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Хуснуллина, для восстановления переправы построят временный 250-метровый мост, с которого большегрузные краны будут поднимать переплеты. Один из двух поврежденных пролетов автомобильной дороги планируют запустить к 15 сентября. Он отметил, что уже начали изготавливать металлические конструкции на заводе в Воронеже.

Как заявил вице-премьер, еще один пролет автодорожной части Крымского моста разрушен и не подлежит восстановлению. Он отметил, что повреждений опор моста нет, они в «нормальном состоянии». В 15 сентября откроют двустороннее движение по одной стороне моста, по второй стороне движение запустят в ноябре.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о запуске бесплатных автобусов до супермаркета для водителей грузовиков, ждущих в очереди на Керченскую паромную переправу в порту Крым. Они могут обратиться за бесплатной водой и едой. По словам Аксенова, переправы через Керченский пролив со стороны Крыма ждут около 700 машин. Очередь должна исчезнуть в течение суток.

Взрыв 17 июля

В ночь на понедельник Крымский мост атаковали два надводных беспилотника со взрывчаткой. Взрыв разрушил один пролет моста, другой пролет получил осевое смещение, накренился и просел. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение). «Газета.Ru» вела онлайн-репортаж событий вокруг данного происшествия.

При взрыве погибли Алексей и Наталья Кулик — семейная пара из Белгородской области. Они находились в автомобиле вместе со своей 14-летней дочерью. Девочку доставили в больницу Краснодара. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, множественные колото-резаные раны.

Из-за атаки движение на Крымском мосту временно приостановили. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики пользоваться альтернативными маршрутами.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после атаки заявил о необходимости «взрывать их (террористов. — «Газета.Ru») собственные дома и дома их родственников».