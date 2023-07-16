Зеркальный ответ и обратный инжиниринг. Путин впервые высказался о поставках Украине кассетных бомб

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал поставки Вашингтоном кассетных бомб для ВСУ. По его словам, в случае применения Украиной таких боеприпасов Россия может ответить зеркально. Глава государства полагает, что решение о поставках таких снарядов США приняли «не от хорошей жизни», а из-за отсутствия боеприпасов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой правo применить кассeтные боеприпасы в ответ на их использование Украиной.

«До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства добавил, что у России есть «достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов».

«Конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал президент.

«Не от хорошей жизни»

По мнению Путина, США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов. «Делают они это не от хорoшей жизни, а потому что у них дeфицит боеприпасов вообще», — заявил российский лидер.

По его словам, украинские военные тратят за сутки боевых действий до 5-6 тыс. снарядов 155-миллиметрового калибра, а в США производится около 15 тыс. снарядов в месяц.

«У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», — заявил Путин.

По мнению президента, поставку кассетных боеприпасов Украине и их использование следует считать преступлением.

«Оценку этим боеприпасам дaла сама администрация СШA устaми своих сотрудников некоторое время назад, когда испoльзование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией СШA преступлением», — отметил Путин.

Президент ссылается на выступление бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года. В своем выступлении она говорит, что применение кассетных боеприпасов в отношении мирного населения может считаться военным преступлением.

Римский статут Международного уголовного суда признает умышленные нападения на гражданское население военным преступлением. В то же время США, Россия и Украина, а также некоторые другие страны не присоединились к Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов. Это позволяет им использовать такие боеприпасы при ударах по военным целям.

Белый дом объявил о передаче украинской армии кассетных боеприпасов 7 июля. На следующий день президент США Джо Байден заявил, что решение начать поставки далось ему тяжело, но, по его словам, Украина нуждается в таком оружии. В Вашингтоне также сообщили, что Киев предоставил письменные гарантии, что будет использовать боеприпасы «с осторожностью».

13 июля в Пентагоне рассказали, что вооружение уже находится на Украине. В ведомстве не стали уточнять, были ли применены эти боеприпасы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупреждал, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства.

Обратный инжиниринг

В интервью Путин также рассказал, что захваченная западная техника станет предметом для изучения российских специалистов.

«Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», — сказал глава государства, имея в виду процесс создания точной копии объекта по существующему образцу.

«Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?» — спросил Путин.

Рассуждая о современной военной технике в российской армии, президент привел в пример танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — сказал он.

Глава государства также оценил ход украинского контрнаступления. По мнению президента, оно не было успешным.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления» — подчеркнул президент.